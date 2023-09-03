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مصطفى قمر يقع فى قصة حب مع بشرى فى فيلم أولاد حريم كريم

9/3/2023 9:21:51 AM
(MENAFN- Youm7) يعرض فيلم "أولاد حريم كريم " في السينمات حاليًا بطولة مصطفى قمر وعلا غانم وبسمة وداليا البحيري وبشرى، من إخراج على إدريس وتأليف زينب عزيز، وخلال أحداث الفيلم تخلق حالة رومانسية بين مصطفى قمر (كريم الحسينى) وبشرى (سارة) ويعيشان قصة حب رومانسية خلال أحداث العمل.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بشرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وريهام عبد الغفور ، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عامًا وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

وكان صناع العمل احتفلوا الثلاثاء الماضي بالعرض الخاص للفيلم داخل أحد السينمات، بحضور الأبطال، بالإضافة إلى طرح بوسترات للعمل وإعلان تشويقي، وسيطر على الإعلان الكوميديا بشكل كبير، وقدم مصطفى قمر خلاله أغنية جديدة قال خلالها "فين آخركم فين وفي قلبي ليه قافشين".




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