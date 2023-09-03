برج الحمل من الأبراج التي تتميز بالقلب الطيب والرحمة وحب الآخرين. عليه أن يعمل ويعطي كل ما لديه. يحب العمل في جو هادئ. شخص مثقف، نهم للقراءة، مفكر دائم، محب للثقافة ويقضي معظم وقته في القراءة.

مولود برج الحمل، راضٍ عن كل ظروف الحياة، يحب عائلته ويكرس نفسه لإسعادهم، كما أنه مغامر يحب التحديات والانتصارات.

ومن مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لصاحب برج الحمل على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

حاول التركيز على عملك كل يوم ولا تدع الأمور تحدث بالصدفة، فالتركيز الكافي يمكن أن يساعدك على إكمال مهامك في الوقت المناسب، وقد تجد نفسك أمام العديد من المهام التي تتطلب تركيزًا عاليًا في الأيام القليلة المقبلة.

مهما كانت الأيام صعبة ومهما كانت الحياة مرهقة، فأنت بحاجة إلى قلب طيب ومسؤول ليتحمل معك هذه الضغوطات ويساعدك على قضاء هذه الحياة بسلام وسعادة. حاول تغيير نمط حياتك.

عليك أن تهتم بصحتك فالوقاية خير من العلاج. حاول الابتعاد عن كافة الضغوط النفسية التي قد تواجهك في العمل. عليك القيام برحلة إلى مكان جديد في طبيعة جذابة.

حاول أن تكون إيجابياً، فهذا النوع من التفاؤل يمكن أن يساعدك على العيش والشعور بالسعادة. حاول أن تتقبل العالم وأنت متفائل، وأحب الحياة، وأحب نفسك، ولا تدع عقلك ينشغل بما يجعلك ترهق نفسك بالتفكير فيه.





يتميز مواليد برج العذراء بشخصية قوية، ووداعة استثنائية، وإخلاص غير مشروط، وعقولهم منظمة للغاية ومرتبة في التفكير في الحياة، لذلك عندما يتعلق الأمر بالأمور التي أثارت جدلاً واسع النطاق، تعتمد العائلات على مواليد برج العذراء.

برج العذراء يحب النجاح ويسعى لتحقيقه، وهو شخص صبور ولطيف يفهم معنى تحمل المسؤولية، لكنه لن يثق بالآخرين بسهولة، مواليد برج العذراء حريصون جداً في التعامل مع الأمور، خاصة عندما يلتقون بالناس للمرة الأولى.

اليوم السابع لنجم برج العذراء عبلة كامل توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

لا تقضي كل وقتك في العمل، هناك أشياء عليك القيام بها للوصول إلى أهدافك ووصولك إلى خط النهاية، حاول زيادة معرفتك وأخذ دورات ستساعدك على تحسين مهاراتك الوظيفية وزيادة خبرتك المهنية.

الأوقات السعيدة في حياتك العائلية والاجتماعية قد تمر سريعاً، ولديك أنت وشريك حيتك العديد من التجارب الرومانسية، ونظراً لضغوط الحياة حاول أن تعيش لفترة وجيزة في هذه الذكريات لتغيير مشاعرك السيئة.

حاول ألا تفكر فيما يعكر مزاجك، المزاج السيء يمكن أن يبعدك عن خير الحياة والاستمتاع بها، حاول ممارسة الرياضة كطريقة جديدة لعيش حياتك، خاصة المشي لمسافات طويلة فهو أفضل لك.

إن النظرة الإيجابية للحياة أفضل بكثير من التفكير في المشكلات التي تتداخل مع حياتك. كن دقيقا في كل ما تفعله. قد يتطلب الأمر اهتمامًا وعملًا متواصلين، لكنه في النهاية سيكون أفضل كثيرًا وستظهر علامات الإصلاح بوضوح.

ينعم برج العقرب بالذكاء، يستطيع قول ما يدور في ذهنه بمنتهى البساطة، لديه مهارة توصيل المعلومات والإقناع دون تعب، من الطرفين، أغلب شخصياته قارئة باحثة عن التعلم والتنقيب عن كل جديد.

مولود برج العقرب شخصيته يحظى باحترام الجميع، صاحب مشاعر فياضة وحنان زائد يعطى دون مقابل، وخاصة مع من يحب، يتميز بالشجاعة وحب الأخرين.

ومن مشاهير برج العقرب جريس كيلي، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.





فرص جديدة تنفتح أمامك فى مجال عملك، كن حريصا على الاستفادة منها قدر الإمكان، واحذر من بعض الأصدقاء فى محيطك فقد يتولد لديهم بعضا من مشاعر الغيرة.



قبل أن تطلب المحبة من الآخرين عليك أن تحب نفسك أولا، حان الوقت أن تستمع لصوتك الداخلى وتعطى نفسك الحب والاحترام الذى تستحقه، وعندها لن تضطر إلى الخروج بحثا عن الحب ولكن ثقتك فى نفسك هى من ستجلبه إليك.

يمكنك أن تأخذ قسط من الراحة والذهاب إلى مكان بعيد للاستجمام والاستمتاع بالحياة البرية، أو تخلد إلى النوم وتترك كافة الأفكار التي قد يؤذى مشاعرك وحياتك والأحداث التي تقف أمامك وتعوق تقدمك.

يوم يصلح للتأمل وإعادة ترتيب أوراقك، حدد أولوياتك للفترة القادمة ومن الممكن أن تستفيد بشريكك وأصدقائك المقربين، وليس هناك أى ضرر من تبنى أولويات جديدة.

أبناء برج الميزا ، يتمتعون بالتوازن، يكرهون الكذب والخيانة، يفضلون الحياة وسط جماعة، لديهم أصدقاء كثر، يعملون بجدية ويعشقون مد يد العون لمن يحتاجهم، أناس يفكرون بالعقل والمنطق.

مولود برج الميزان، يعترف بالخطأ ويسعى لتصحيحه، متوازن في علاقته، دبلوماسي يكسب ثقة الأخرين بمنتهى البساطة

ومن مشاهير برج الميزان محمد منير، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

طفرة كبيرة على مستوى أدائك المهنى فستشعر بتحسن ملحوظ بعد فترات من التكاسل والتراخى عن العمل، لذلك حاول أن تحافظ على هذا المستوى لأكبر قدر ممكن حتى تنال من طموحك وأحلامك، ولا تتعجل من النتائج الإيجابية لأنها مقبلة.

على الرغم من الاستقرار الذى عاشه أبناء هذا البرج لفترات طويلة من الناحية العاطفية، إلا أنهم سيمرون بأزمة بسيطة، ستمر سريعًا وتعود الحياة لطبيعتها.

في العادة ينصحك الطبيب بممارسة الرياضة اليومية، حاول أن تلتزم بها مع إتباع نظام غذائى صحى تستفيد منه، مع تناول الماء بشكل مستمر طول اليوم.

أنت تحب الشراء كثيرًا ، واليوم ستسعد بالكثير من المشتريات التي تحتاجها والهديا التي تهديها لأناس يمتلكون جزء كبير من حياتك العاطفية والاجتماعية، ولكن انتبه لنفقاتك واحذر من كثرة الشراء قد يقع بك في مشكلة وضائقة مادية بسيطة.











يتميز مولود برج الثور بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها تمتعه بشخصية قيادية كما يتعامل مع من حوله بدبلوماسية ورومانسى ويمتلك عزيمة وإرادة قوية.





ويتسم مولود برج الثور بصفات أخرى منها العناد الذى يدفعه للتسرع في اتخاذ قرارات خاطئة، والصبر الطويل والطموح والقدرة على تحمل المسئولية طوال الوقت.





ومن مشاهير

برج الثور

رامي مالك، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

التزم بقواعد عملك ولا تحاول إثارة المشاكل بينك وبين زملائك حتى تظل محبوباً بينهم وتساعد على استقرار المؤسسة التي تعمل بها.





اعقد اتفاق مع شريك حياتك حول إعطاء فرصة لحياتكما معاً حتى تصلحا ما أفسد وتستعيدان حبكما من جديد ولتحقيق ذلك لا تنصت لمن يحاولون إثارة المشاكل بينك وبين الشريك.





مارس التمارين الرياضية بشكل يومى، ولا تفرط في تناول الحلوى حتى لا يزيد وزنك مرة أخرى ولذلك عليك أيضاً التخلص من الكسل والخمول.





يجب على مولود برج الثور خلال الفترة المقبلة، أن يعمل على تنفيذ قواعد العمل ولا يسير وراء من يحاولون إثارة المشاكل طوال الوقت.





يتميز مولود برج الحوت بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها حبه الشديد لعمله وطموحه الذى يدفعه طوال الوقت للتخطيط لمستقبله وتحقيق التقدم في حياته.





ويتسم مولود برج الحوت بصفات أخرى منها الرومانسية والغيرة الشديدة على الحبيب كما يميل للعيش في الخيال الذى يساعده على إبتكار أفكار مختلفة.





ومن مشاهير

برج الحوت

الفنانة هيفاء وهبى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

نظم مواعيدك اليومية حتى تستطيع إنجاز المهام المطلوبة منك في أقصر وقت كما عليك الحصول على قسط من الراحة بين الحين والآخر حتى تستعيد نشاطك من جديد.







لا تندفع في اتخاذ قرارات خاصة بحياة مع الشريك دون استشارته حتى لا يغضب منك وتشعل بيدك فتيل الخلافات والمشاكل بينكما بسبب تسرعك.





انصت لتعليمات الطبيب ونفذها حتى تستعيد عافيتك وصحتك من جديد، وإياك وأن تتكاسل عن ممارسة التمارين الرياضية حتى لا تستسلم للخمول.





يجب على مولود برج الحوت خلال الفترة المقبلة، أن ينفذ تعليمات الطبيب بجدية حتى يتخلص من الشعور بالتعب ويستعيد عافيته وحيويته من جديد.











يتميز مولود برج الجوزاء بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها حبه الشديد للمرح وتمتعه بشخصية إجتماعية محبوبة من الجميع، كما يعشق عمله ويتقنه.





يتسم مولود برج الجوزاء بصفات أخرى منها المزاجية التي تؤثر على قراراته والفضول الذى يدفعه طوال الوقت للبحث عن كل ماهو غامض ليكتشفه.





ومن مشاهير

برج الجوزاء

أحمد مكي، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حاول أن تركز في المهام المطلوبة منك لإنجازها في أقرب وقت ممكن، حتى تغير تفكير رؤسائك عنك وتحسن صورتك أمامهم خلال الفترة المقبلة .





حافظ على العلاقة القوية التي بينك وبين شريك حياتك، ولا تعانده طوال الوقت أو تثير غيرته بهدف اختبار حبه لك، حتى لا تخسره مع مرور الوقت.





حافظ على صحتك ومارس التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تشعر بالحيوية والنشاط، كما عليك تجنب الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة.





يجب على مولود برج الجوزاء خلال الفترة المقبلة، أن يحافظ على قوة العلاقة التي بينه وبين شريك حياته، ولا يعانده طوال الوقت حتى تستقر علاقته به.





يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها عاطفيته الشديدة التي تجعله حساس للغاية كما يجتهد دائماً في عمله ويبدع فيه، ويعشق عائلته ويحرص على حمايتهم.





يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها ميله للجلوس في المنزل لفترة طويلة، كما يفضل العيش في الخيال لبعض الوقت الأمر الذى يساعده على إبتكار أفكار جديدة في عمله.





ومن مشاهير

برج السرطان

نيكول سابا، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

لا تعاند رؤسائك وأنصت إليهم جيداً ومن ناحية أخرى ضع خطة تساعدك على النجاح والتفوق في عملك حتى تصل للمكانة التي تحلم بها طوال الوقت.





حافظ على علاقتك القوية بشريك حياتك وأقترب من أفراد عائلته وحاول أن تقضى أغلب الوقت مع أطفالك الذين دائماً في حاجة إليك وللشعور بحنانك وحبك لهم.





مارس التمارين الرياضية ولا تفرط في تناول الأطعمة الدسمة والحلوى حتى تحافظ على رشاقتك كما عليك اتباع تعليمات الطبيب حتى تحافظ على صحتك.





يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن يتقن عمله جيداً ولا يهدر أي وقت في التفكير بأشياء غير مفيدة حتى يبدع في عمله.









مولود برج الدلو يتميز بعدة صفات منها أنه صادق في تعامله مع الناس من حوله، وجاهز لمد المساعدة في أي وقت، وقادر على أن يتأقلم على كل الظروف المتغيرة.



مولود برج الدلو يتمتع بأن لديه القدرة على تحليل الأمور التي أمامه بسهولة شديدة، ويفكر بعقلانية ومنطق في المعطيات التي لديه، وذكى بشكل كبير، ويعشق كل ما هو جديد.





ومن مشاهير برج الدلو الفنان الراحل فاروق الفيشاوى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.





لا تلتفت إلى أي حديث جانبي عنك، ولا تتحدث مع شخص يتحدث بشكل سلبى، فقد تكون غيرة وأنت لا تشعر، تابع تقدمك وسير للأمام ولا تنظر خلفك فأنت على حق.





يمكن أن تخطط لرحلة قصيرة مع شريك الحياة، لمكان جديد لم تزوره من قبل، لتزيد من الروابط العاطفية وتكوين ذكريات سعيدة، وتقديراً على تعبه معك الفترة الماضية.





عليك أن تمارس التمارين الرياضية كل صباح مع الألتزام بتناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة الطازجة وتناول الأكل قليل الزيوت.





ثق بنفسك وبقدراتك مع أخذ قرارت سريعة، ولا تشعر بالقلق، وعش متفائل طوال الوقت، فلا يوجد من يكون قادر على أخذ الهدوء منك، فتابع حياتك كما تحب.





مولود برج الأسد يتميز بعدة صفات منها أنه قادر على تحقيق أهدافه مهما كانت، ويعرف عنه حبه للقيادة والتسلط، ولا يسمع أراء الآخرين المخالفة عن رأيه، ولا يحب أن ينتقده مهما كان.

مولود برج الأسد يتمتع بالكرم الشديد على من حوله، ومخلص لأقصى درجة، ويحب أن يثقف نفسه طوال الوقت، ليعرف ما يدور من حوله في العالم، ولايملك صبر.





ومن مشاهير برج الأسد الفنان الراحل فريد شوقى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.

حاول أن تركز في عملك ولا تتردد في أمورك حياتك وكن قادر على العمل تحت ضغط حتى تصل لما تريده من أمور هامة، مع الحصول على الكثير من الأموال.





عليك أن تعرف ما الذى تريده، وعنده خذ خطوة جادة نحو شريك الحياة المستقبلى لتقوم بإنشاء حياة سعيدة معه، مع تجاوز بعض الأمور، وأحرص على أعطاء شريكك كل الأمان.





لا تتكاسل عن ممارسة التمارين الرياضية كل صباح مع تناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة الطازجة، وأحرص على شرب الماء.





حاول أن تنجز عملك بكل إخلاص ولا تفكر في الترقية التي قد تكون تأخرت بعض الشئ، مع القيام بتعلم لغة جديدة لتطوير من نفسك ومن مهاراتك تصل لمستوى أفضل.





مولود برج الجدى يتميز بعدة صفات منها أنه يعشق الدعابة والضحك والمرح، ويثق بنفسه وبقدراته بصورة كبيرة، ولديه القدرة على تحقيق أهدافه مهما كانت الظروف من حوله.



مولود برج الجدى يتمتع بأن له قلب كبير وطيب، وطموح ويحب أن يكون كل ما حوله مرتب ومنظم، ولا يتقبل الأراء المختلفة عن رأيه، وعنيد بدرجة كبيرة.





ومن مشاهير برج الجدى الفنانة ياسمين عبد العزيز ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.





حاول أن تنتبه لما يحدث من حولك، وقم بعملك على أكمل وجه، وكن قادر على منافسة من حولك بشكل شريف، وضع خطط قصيرة الآجل لتسير عليها لتحقق المكاسب التي تريدها.

أمر طبيعى أن

تحدث بعض المشاكل مما يجعلك تريد أن تدخل في جدال مع شريك الحياة، ولكن عليك أن تقاوم ذلك وكن أكثر عقلانية، حتى تحتويه بكل هدوء لتعيش بسعادة كما أنت.

أنت قادر على الوصول لوزنك الطبيعى مرة أخرى، حاول أن تصمد أمام الطعام الدسم الذى يحتوى على السعرات الحرارية الكثيرة، وتناول عوضاً عنه الطعام الصحى الخفيف.





أطرح أفكارك بشكل مباشر وتحدث عنها بكل وضوح، ليعلم كل من حولك أن لديك أفكار خارج الصندوق وغير تقليدية، تصلح لتطوير المنظمة التي تعمل بها.





مولود برج القوس يتميز بعدة صفات منها أنه يحب الضحك والفكاهة ويعشق السفر والحرية، ولديه ثقة عالية بنفسه، وقادر على أقناع الآخرين بأفكاره بكل سهولة.



مولود برج القوس يتمتع بأنه صاحب ذكاء فطرى مميز، وله نظرة فلسفية حكيمة لبعض الأمور من حوله، ومتفائل لأقصى درجة مما يجعله لا يأخذ حذره.





ومن مشاهير برج القوس الفنان هانى شاكر ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.

حاول أن تحصل على الفرص الجديدة التي تراها أمامك، مع البدء في مشروعك الجديد ووضع خطة محكمة له حتى تكون قادر على العمل بشكل منتظم ومرتب.





وسع من دائرة علاقتك بعض الشئ، لتجد شرك الحياة المستقبلي المنشود الذى يحمل بداخله حب كبير، وأفكار متشابهة مع أفكارك، لجعل الحياة سهلة وواضحة وسعيدة لكما.





لا تقف تحت أشعة الشمس بكثرة، وأحرص على تناول طعام منزلى يحتوى على العناصر الغذئية المفيدة، مع التقليل من تناول الكافيين خلال ساعات اليوم حتى لا تشعر بالأرق في المساء.





أنت قادر على خوض التحديات المختلفة التي تجدها أمامك بكل جرأة تحسد عليها، مما يجعل من حولك يتخذك قدوة على الأصرار والعمل الجاد لأنك شخص نشيط.



