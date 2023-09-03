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وصفات طبيعية لإزالة المكياج يوميًا.. مش هتحتاجى لغسول مكلف

9/3/2023 9:21:50 AM
(MENAFN- Youm7) التغافل عن إزالة المكياج يتسبب في العديد من المشاكل للبشرة، منها ظهور علامات الوجه وكثرة النمش أو حتى حب الشباب، ولذلك يجب إزالة آثار مستحضرات التجميل بشكل يومى كل ليلة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال وصفات طبيعية لإزالة المكياج والتي تعتمد على عدة خطوات بسيطة نستعرضها في التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "healthline".

وصفات طبيعية لإزالة المكياج وصفة الحليب لإزالة المكياج

يُعرف الحليب بفوائده العديدة على البشرة، وذلك لاحتوائه على الدهون الأساسية والبروتين وغيرها من العناصر الغذائية التي تساعد على ترطيب وتفتيح البشرة ولذلك ينصح بنقع قطعة قطن في وعاء صغير من الحليب ومسح الوجه ويمكن خلط ملعقة كبيرة من زيت اللو في الخليط لتنظيف الوجه من آثار مستحضرات التجميل.


وصفات طبيعية لإزالة المكياج وصفة عصير الخيار لإزالة المكياج

يدخل الخيار فى العديد من منتجات التجميل التجارية، وخاصة غسول الوجه حيث يساعد على علاج حب الشباب كما يعمل على تنظيف البشرة من أثار المكياج، ولذلك ينصح بهرس الخيار في الخلاط حتى يصبح مثل المعجون، مع إضافة بعض زيت الزيتون ووضع الخليط على الوجه مع الفرك بلطف ثم غسل الوجه بالماء الفاتر .


وصفات لإزالة المكياج وصفة زيت جوز الهند لإزالة المكياج

يعتبر زيت جوز الهند من المكونات الطبيعية التي تساعد على ترطيب البشرة وإزالة المكياج من الوجه، وحتى ولو كانت مستحضرات مقاومة للماء، وذلك من خلال فرك القليل من زيت جوز الهند على الوجه والرقبة، ثم مسح الزيت بقطعة قطن، ويمكن تحقيق ذلك أيضاً من خلال تحضير كرات قطن منقوعة في وعاء صغير مملوء بزيت جوز الهند.


إزالة المكياج وصفة صودا الخبز والعسل لإزالة المكياج

تناسب هذه الوصفة جميع أنواع البشرة، وتعتمد على تحضير بعض العسل وغمس قطعة قطن فيه أو قطعة قماش نظيفة، و رش بعض صودا الخبز عليه، ثم مسح الوجه بلطف للتخلص من آثار المكياج، وهذه الوصفة لا تساعد فقط على تنظيف الوجه بل ترطب البشرة أيضًا.


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