وصفات طبيعية لإزالة المكياج يوميًا.. مش هتحتاجى لغسول مكلف

وصفات طبيعية لإزالة المكياج يوميًا.. مش هتحتاجى لغسول مكلف
التاريخ
9/3/2023 9:21:50 AM
(MENAFN- Youm7) التغافل عن إزالة المكياج يتسبب في العديد من المشاكل للبشرة، منها ظهور علامات الوجه وكثرة النمش أو حتى حب الشباب، ولذلك يجب إزالة آثار مستحضرات التجميل بشكل يومى كل ليلة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال وصفات طبيعية لإزالة المكياج والتي تعتمد على عدة خطوات بسيطة نستعرضها في التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "healthline". وصفات طبيعية لإزالة المكياج وصفة الحليب لإزالة المكياج
يُعرف الحليب بفوائده العديدة على البشرة، وذلك لاحتوائه على الدهون الأساسية والبروتين وغيرها من العناصر الغذائية التي تساعد على ترطيب وتفتيح البشرة ولذلك ينصح بنقع قطعة قطن في وعاء صغير من الحليب ومسح الوجه ويمكن خلط ملعقة كبيرة من زيت اللو في الخليط لتنظيف الوجه من آثار مستحضرات التجميل.
وصفات طبيعية لإزالة المكياج وصفة عصير الخيار لإزالة المكياج
يدخل الخيار فى العديد من منتجات التجميل التجارية، وخاصة غسول الوجه حيث يساعد على علاج حب الشباب كما يعمل على تنظيف البشرة من أثار المكياج، ولذلك ينصح بهرس الخيار في الخلاط حتى يصبح مثل المعجون، مع إضافة بعض زيت الزيتون ووضع الخليط على الوجه مع الفرك بلطف ثم غسل الوجه بالماء الفاتر .
وصفات لإزالة المكياج وصفة زيت جوز الهند لإزالة المكياج
يعتبر زيت جوز الهند من المكونات الطبيعية التي تساعد على ترطيب البشرة وإزالة المكياج من الوجه، وحتى ولو كانت مستحضرات مقاومة للماء، وذلك من خلال فرك القليل من زيت جوز الهند على الوجه والرقبة، ثم مسح الزيت بقطعة قطن، ويمكن تحقيق ذلك أيضاً من خلال تحضير كرات قطن منقوعة في وعاء صغير مملوء بزيت جوز الهند.
إزالة المكياج وصفة صودا الخبز والعسل لإزالة المكياج
تناسب هذه الوصفة جميع أنواع البشرة، وتعتمد على تحضير بعض العسل وغمس قطعة قطن فيه أو قطعة قماش نظيفة، و رش بعض صودا الخبز عليه، ثم مسح الوجه بلطف للتخلص من آثار المكياج، وهذه الوصفة لا تساعد فقط على تنظيف الوجه بل ترطب البشرة أيضًا.
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