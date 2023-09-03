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8 حيل ذكية لاستخدام ورق الألومنيوم بشكل غير تقليدي

9/3/2023 9:21:50 AM
(MENAFN- Youm7) جميعنا يعلم بالفعل أن ورق الألومنيوم أو
رقائق الألومنيوم ضرورية للمطبخ، ولكن هيكلها المعدني المرن يجعلها مفيدة للغاية في جميع أنحاء المنزل وليس المطبخ فقط. ولكى تتعرفي على تلك الاستخدامات تابعي السطور التالية التي ذكرها موقع" goodhekeeping".


ورق الالومنيوم تخزين: 1. الخزانات والأدراج

ممكن فرش الرقائق في أدراج التخزين وهذا يضمن سهولة التنظيف فقط باستخدام إسفنجة رطبة،
كما يساعد في عكس الضوء في الزوايا المظلمة للخزانة.

2. تلميع الفضيات

يؤدي التفاعل الكيميائي إلى انتقال البريق من رقائق الألومنيوم إلى أدوات المائدة الفضية. قم بتغطية صندوق بلاستيكي بورق الألمنيوم على أن يكون الجانب اللامع لأعلى، ثم ضع القطع الفضية بداخله. صب ربع كوب من كربونات الصوديوم وجالونًا من الماء المغلي. يقلب ويترك لينقع لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

3. تنظيف الشواية

تقوم كرة من الرقائق بعمل سريع في إزالة بقايا الشواء المحترقة من الشواية.

4. تزيد من حواف الصينية الصغيرة

إذا كانت لديك صينية صغيرة الحواف وتريد إعداد الكيك فلا تنزعجى، قص الرقائق طوليًا وقم بلفها على حواف الصينية لتعليتها.

5. تنظيف الأطباق

مثل الصوف الفولاذي، يمكن أن تساعد كرة من رقائق الألومنيوم في تنظيف أواني الطهي التي يمكنك فركها جيدًا، مثل الأطباق الزجاجية أو المقالي المصنوعة من الحديد الزهر.


ورق الومنيوم


6 . قمع مؤقت

في حالة الضرورة، قم بإنشاء قمع مؤقت يمكنك حتى ثنيه ليناسب المساحات الضيقة من قطعة من ورق الألمنيوم على شكل مخروط.


7 نقل الأثاث الثقيل

قم بلف أقدام الأريكة الخاصة بك في بضع طبقات من الرقائق شديدة التحمل للمساعدة في تمريرها على السجاد، لكن تجنب استخدام هذه الخدعة على الأسطح الحساسة أو الأثاث الذي يمكن أن يخدش الرقائق.

8. كي الملابس بشكل أسرع.

يعكس ورق الألمنيوم الحرارة، لذا حاول وضع ورقة تحت غطاء طاولة الكي لتنعيم التجاعيد بشكل أسرع قليلاً.


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