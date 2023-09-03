8 حيل ذكية لاستخدام ورق الألومنيوم بشكل غير تقليدي

8 حيل ذكية لاستخدام ورق الألومنيوم بشكل غير تقليدي
التاريخ
9/3/2023 9:21:50 AM
(MENAFN- Youm7) جميعنا يعلم بالفعل أن ورق الألومنيوم أو
رقائق الألومنيوم ضرورية للمطبخ، ولكن هيكلها المعدني المرن يجعلها مفيدة للغاية في جميع أنحاء المنزل وليس المطبخ فقط. ولكى تتعرفي على تلك الاستخدامات تابعي السطور التالية التي ذكرها موقع" goodhekeeping".
ورق الالومنيوم تخزين: 1. الخزانات والأدراج
ممكن فرش الرقائق في أدراج التخزين وهذا يضمن سهولة التنظيف فقط باستخدام إسفنجة رطبة، 2. تلميع الفضيات
كما يساعد في عكس الضوء في الزوايا المظلمة للخزانة.
يؤدي التفاعل الكيميائي إلى انتقال البريق من رقائق الألومنيوم إلى أدوات المائدة الفضية. قم بتغطية صندوق بلاستيكي بورق الألمنيوم على أن يكون الجانب اللامع لأعلى، ثم ضع القطع الفضية بداخله. صب ربع كوب من كربونات الصوديوم وجالونًا من الماء المغلي. يقلب ويترك لينقع لمدة 10 إلى 15 دقيقة. 3. تنظيف الشواية
تقوم كرة من الرقائق بعمل سريع في إزالة بقايا الشواء المحترقة من الشواية. 4. تزيد من حواف الصينية الصغيرة
إذا كانت لديك صينية صغيرة الحواف وتريد إعداد الكيك فلا تنزعجى، قص الرقائق طوليًا وقم بلفها على حواف الصينية لتعليتها. 5. تنظيف الأطباق
مثل الصوف الفولاذي، يمكن أن تساعد كرة من رقائق الألومنيوم في تنظيف أواني الطهي التي يمكنك فركها جيدًا، مثل الأطباق الزجاجية أو المقالي المصنوعة من الحديد الزهر.
ورق الومنيوم
6 . قمع مؤقت
في حالة الضرورة، قم بإنشاء قمع مؤقت يمكنك حتى ثنيه ليناسب المساحات الضيقة من قطعة من ورق الألمنيوم على شكل مخروط.
7 نقل الأثاث الثقيل
قم بلف أقدام الأريكة الخاصة بك في بضع طبقات من الرقائق شديدة التحمل للمساعدة في تمريرها على السجاد، لكن تجنب استخدام هذه الخدعة على الأسطح الحساسة أو الأثاث الذي يمكن أن يخدش الرقائق. 8. كي الملابس بشكل أسرع.
يعكس ورق الألمنيوم الحرارة، لذا حاول وضع ورقة تحت غطاء طاولة الكي لتنعيم التجاعيد بشكل أسرع قليلاً.
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