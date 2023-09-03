8 حيل ذكية لاستخدام ورق الألومنيوم بشكل غير تقليدي

ممكن فرش الرقائق في أدراج التخزين وهذا يضمن سهولة التنظيف فقط باستخدام إسفنجة رطبة،

كما يساعد في عكس الضوء في الزوايا المظلمة للخزانة.

يؤدي التفاعل الكيميائي إلى انتقال البريق من رقائق الألومنيوم إلى أدوات المائدة الفضية. قم بتغطية صندوق بلاستيكي بورق الألمنيوم على أن يكون الجانب اللامع لأعلى، ثم ضع القطع الفضية بداخله. صب ربع كوب من كربونات الصوديوم وجالونًا من الماء المغلي. يقلب ويترك لينقع لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

تقوم كرة من الرقائق بعمل سريع في إزالة بقايا الشواء المحترقة من الشواية.

إذا كانت لديك صينية صغيرة الحواف وتريد إعداد الكيك فلا تنزعجى، قص الرقائق طوليًا وقم بلفها على حواف الصينية لتعليتها.

مثل الصوف الفولاذي، يمكن أن تساعد كرة من رقائق الألومنيوم في تنظيف أواني الطهي التي يمكنك فركها جيدًا، مثل الأطباق الزجاجية أو المقالي المصنوعة من الحديد الزهر.





في حالة الضرورة، قم بإنشاء قمع مؤقت يمكنك حتى ثنيه ليناسب المساحات الضيقة من قطعة من ورق الألمنيوم على شكل مخروط.





قم بلف أقدام الأريكة الخاصة بك في بضع طبقات من الرقائق شديدة التحمل للمساعدة في تمريرها على السجاد، لكن تجنب استخدام هذه الخدعة على الأسطح الحساسة أو الأثاث الذي يمكن أن يخدش الرقائق.

يعكس ورق الألمنيوم الحرارة، لذا حاول وضع ورقة تحت غطاء طاولة الكي لتنعيم التجاعيد بشكل أسرع قليلاً.