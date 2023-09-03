الفلفل الأسود والقرفة.. مكونات منزلية تساعدك على التخلص من النمل
التاريخ
9/3/2023 9:21:50 AM
(MENAFN- Youm7) تواجد النمل في البيت يزعج ربة الأسرة ويسبب لها القلق الشديد لخوفها على صغارها، في هذا التقرير عدة صفات طبيعية يمكن استخدامها للقضاء على النمل داخل مطبخك إليك هي وفقًا لموقع " apartmenttherapy"
كيف_أقضي_على_النمل_
1. الخل الأبيض:
يعتبر الخل الأبيض مبيدًا طبيعيًا فعالًا للنمل. قومي بمزج كمية متساوية من الخل الأبيض والماء في زجاجة رذاذ، ثم رش الخل المخفف في المناطق التي يظهر فيها النمل.
2. القرفة:
تعمل القرفة كطارد طبيعي للنمل بسبب رائحتها القوية. خذي ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة وضعها في المناطق التي يظهر فيها النمل بشكل منتظم حتى يزول النمل.
كيفية التخلص من النمل في المنزل
3. النعناع:
يمكن استخدام النعناع للتخلص من النمل. قطعي أوراق النعناع الطازجة وضعيها في المناطق التي يظهر فيها النمل. يمكن أيضًا وضع أكياس الشاي المحشوة بالنعناع في المناطق المستهدفة.
4. قشور الحمضيات:
يكره النمل رائحة الحمضيات مثل البرتقال والليمون ضعى قشور الحمضيات في الأماكن التي يظهر فيها النمل، وسوف تبتعد عنها.
5. الفلفل الأسود:
يعمل الفلفل الأسود كمادة طاردة للنمل بفضل رائحته الحادة. خذى معلقة من مسحوق الفلفل الأسود ورشيه في المناطق التي يظهر فيها النمل. ولكن احرصي على عدم استخدام الفلفل الأسود في الأماكن التي يمكن للأطفال أو الحيوانات أن يتعرضوا له.
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