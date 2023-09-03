



يعتبر الخل الأبيض مبيدًا طبيعيًا فعالًا للنمل. قومي بمزج كمية متساوية من الخل الأبيض والماء في زجاجة رذاذ، ثم رش الخل المخفف في المناطق التي يظهر فيها النمل.





تعمل القرفة كطارد طبيعي للنمل بسبب رائحتها القوية. خذي ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة وضعها في المناطق التي يظهر فيها النمل بشكل منتظم حتى يزول النمل.





يمكن استخدام النعناع للتخلص من النمل. قطعي أوراق النعناع الطازجة وضعيها في المناطق التي يظهر فيها النمل. يمكن أيضًا وضع أكياس الشاي المحشوة بالنعناع في المناطق المستهدفة.





يكره النمل رائحة الحمضيات مثل البرتقال والليمون ضعى قشور الحمضيات في الأماكن التي يظهر فيها النمل، وسوف تبتعد عنها.





يعمل الفلفل الأسود كمادة طاردة للنمل بفضل رائحته الحادة. خذى معلقة من مسحوق الفلفل الأسود ورشيه في المناطق التي يظهر فيها النمل. ولكن احرصي على عدم استخدام الفلفل الأسود في الأماكن التي يمكن للأطفال أو الحيوانات أن يتعرضوا له.