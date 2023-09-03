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الفلفل الأسود والقرفة.. مكونات منزلية تساعدك على التخلص من النمل

9/3/2023 9:21:50 AM
(MENAFN- Youm7) تواجد النمل في البيت يزعج ربة الأسرة ويسبب لها القلق الشديد لخوفها على صغارها، في هذا التقرير عدة صفات طبيعية يمكن استخدامها للقضاء على النمل داخل مطبخك إليك هي وفقًا لموقع " apartmenttherapy"


كيف_أقضي_على_النمل_


1. الخل الأبيض:

يعتبر الخل الأبيض مبيدًا طبيعيًا فعالًا للنمل. قومي بمزج كمية متساوية من الخل الأبيض والماء في زجاجة رذاذ، ثم رش الخل المخفف في المناطق التي يظهر فيها النمل.


2. القرفة:

تعمل القرفة كطارد طبيعي للنمل بسبب رائحتها القوية. خذي ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة وضعها في المناطق التي يظهر فيها النمل بشكل منتظم حتى يزول النمل.


كيفية التخلص من النمل في المنزل


3. النعناع:

يمكن استخدام النعناع للتخلص من النمل. قطعي أوراق النعناع الطازجة وضعيها في المناطق التي يظهر فيها النمل. يمكن أيضًا وضع أكياس الشاي المحشوة بالنعناع في المناطق المستهدفة.


4. قشور الحمضيات:

يكره النمل رائحة الحمضيات مثل البرتقال والليمون ضعى قشور الحمضيات في الأماكن التي يظهر فيها النمل، وسوف تبتعد عنها.


5. الفلفل الأسود:

يعمل الفلفل الأسود كمادة طاردة للنمل بفضل رائحته الحادة. خذى معلقة من مسحوق الفلفل الأسود ورشيه في المناطق التي يظهر فيها النمل. ولكن احرصي على عدم استخدام الفلفل الأسود في الأماكن التي يمكن للأطفال أو الحيوانات أن يتعرضوا له.


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