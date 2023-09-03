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ماذا حدث للطلب العالمى على النفط خلال الربع الثانى من 2023؟. تقرير يجيب

9/3/2023 9:21:50 AM
(MENAFN- Youm7) انخفض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من عام 2023 بنحو 390 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق، أي بنسبة 0.4%، ليصل إلى 101.2 مليون برميل يوميا، مشكلاً بذلك ارتفاعاً بحوالي 2.9 مليون برميل يوميا، أي بنسبة 3% على أساس
سنوي وذلك وفقا للتقرير الربع سنوي حول الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك" الربع الثانى 2023.





وأضاف التقرير، يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الطلب في دول آسيا والمحيط الهادئ الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودول أوراسيا لا سيما روسيا، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ودول أمريكا اللاتينية، ودول أوروبا الأخرى.









وتابع التقرير ، في حين كان لارتفاع الطلب على النفط في كل من دول الأمريكيتين وأوروبا الأعضاء في التعاون الاقتصادي والتنمية والدول الأسيوية النامية لا سيما الصين دوراً في الحد من انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من عام 2023.



وأشار التقرير إلى ارتفاع طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على النفط خلال الربع الثاني من عام 2023 بشكل نسبي بلغ 30 ألف برميل يوميا، أي بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الأول من عام 2023 ليصل إلى نحو 45.5 مليون برميل يوميا وهو مستوى مرتفع بنحو 130 ألف برميل يوميا، أي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.



وذكر التقرير ،أنه من ضمن مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفاع طلب دول الأمريكيتين خلال الربع الثاني من عام 2023 بمقدار 560 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق ليصل إلى حوالي 25.1 مليون برميل يوميا ويعزى ذلك الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 400 ألف بي، وزيادة إجمالي الطلب في كندا والمكسيك بنحو 160 ألف برميل يوميا.





وأضاف التقرير ،أنه في هذا السياق، ارتفع الطلب الأمريكي بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من عام 2023 بدعم من زيادة الطلب على وقود الطائرات في ظل استمرار تعافي نشاط السفر الجوي، وكذلك الجازولين الذي ارتفع الطلب المحلي عليه خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2023 إلى 9.6 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى له منذ شهر ديسمبر 2021 تزامناً مع بدء موسم القيادة الصيفي، فضلاً عن الارتفاع النسبي في ا الطلب على المنتجات النفطية المستخدمة كلقيم في صناعة البتروكيماويات.





في حين تأثر الطلب الأمريكي بضعف النشاط الصناعي جراء معدل التضخم المرتفع واستمرار تشديد السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.











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