كانت وزارة

التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن زيادة ضخ منتجات اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم طرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية ومن جيبوتي بسعر 220 جنيها بحسب بيان سابق للوزارة..

كما تصرف المجمعات الاستهلاكية السلع التموينية لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد على بطاقات التموين بجانب أيضا طرح كافة المنتجات الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة.

في حين يتراوح سعر اللحم البرازيلي البقري ما بين 270 و290 جنيها واللحوم الهندي بسعر يتراوح ما بين 170 جنيها للمفروم و230 جنيها للكندوز واللحوم.

وبلغ سعر كيلو اللحوم الجملي 250 و280 جنيها والبرجر 250 جنيها والكبدة الكندوز 290 جنيها في المنافذ والضاني البرقي 380 جنيها.