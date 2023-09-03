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انطلاق معرض نتاج الورش الفنية الصيفية بمقر متحف محمد ناجى.. اعرف الموعد

9/3/2023 9:21:50 AM
(MENAFN- Youm7) ينظم قطاع الفنون التشكيلية ، برئاسة الدكتور وليد قانوش، معرض نتاج الورش الصيفية لعام 2023، بمقر متحف محمد ناجى، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر الجارى.



وتعود النواة الأولى للمتحف إلى عام 1952م، حينما شيَّد الفنان محمد ناجي مرسمه بمنطقة "حدائق الأهرام"، والتي أقيم عليها بعد سنوات عدة المتحف ذاته.



والمتحف يقع فى شارع محمود الجندي في حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، أراده الفنان الراحل فى مكان منعزل قصى عن صخب القاهرة ليحظى بالهدوء والسكينة، وكان الغرض من اختياره هذا المكان استكمال لوحته الأهم "مدرسة الإسكندرية" التي بدأ رسمها عام 1939 عندما كان مديرًا لمتحف الفن الحديث.



وظل الفنان في مرسمه هذا لمدة أربعة أعوام حتى وافاه الأجل في العام 1956م، ومن ثم اشترت وزارة الثقافة بعدها بستة أعوام، وتحديداً في العام 1962، المرسم تمهيداً لتحويله إلى متحف، وأهدت شقيقته الفنانة عفت ناجي الدولة أربعين لوحة زيتية من أعمال الفنان الراحل، ومجموعة كبيرة من رسوماته التحضيرية، إضافة إلى متعلقاته الشخصية.. ومن ثم افتتح المتحف في 13 يوليو 1968 بحضور وزير الثقافة آنذاك ثروت عكاشة، وأعيد تطويره وتجديده في عام 1991، ووصلت مقتنياته إلى 1200 لوحة والعديد من المتعلقات الشخصية للفنان ناجي.









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