انطلاق معرض نتاج الورش الفنية الصيفية بمقر متحف محمد ناجى.. اعرف الموعد
التاريخ
9/3/2023 9:21:50 AM
(MENAFN- Youm7) ينظم قطاع الفنون التشكيلية ، برئاسة الدكتور وليد قانوش، معرض نتاج الورش الصيفية لعام 2023، بمقر متحف محمد ناجى، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر الجارى.
وتعود النواة الأولى للمتحف إلى عام 1952م، حينما شيَّد الفنان محمد ناجي مرسمه بمنطقة "حدائق الأهرام"، والتي أقيم عليها بعد سنوات عدة المتحف ذاته.
والمتحف يقع فى شارع محمود الجندي في حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، أراده الفنان الراحل فى مكان منعزل قصى عن صخب القاهرة ليحظى بالهدوء والسكينة، وكان الغرض من اختياره هذا المكان استكمال لوحته الأهم "مدرسة الإسكندرية" التي بدأ رسمها عام 1939 عندما كان مديرًا لمتحف الفن الحديث.
وظل الفنان في مرسمه هذا لمدة أربعة أعوام حتى وافاه الأجل في العام 1956م، ومن ثم اشترت وزارة الثقافة بعدها بستة أعوام، وتحديداً في العام 1962، المرسم تمهيداً لتحويله إلى متحف، وأهدت شقيقته الفنانة عفت ناجي الدولة أربعين لوحة زيتية من أعمال الفنان الراحل، ومجموعة كبيرة من رسوماته التحضيرية، إضافة إلى متعلقاته الشخصية.. ومن ثم افتتح المتحف في 13 يوليو 1968 بحضور وزير الثقافة آنذاك ثروت عكاشة، وأعيد تطويره وتجديده في عام 1991، ووصلت مقتنياته إلى 1200 لوحة والعديد من المتعلقات الشخصية للفنان ناجي.
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