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نهار الظباء فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

9/3/2023 9:21:49 AM
(MENAFN- Youm7) ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، ندوة
لمناقشة المجموعة القصصية "نهار الظباء" للكاتبة الإماراتية الدكتورة فاطمة حمد المزروعي، يناقشها النقاد سمية عبد الوهاب، الدكتور صديق محمد جوهر، الدكتور محمد الحداد، الدكتور هيثم الحاج علي، ويدير اللقاء الكاتب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، وذلك يوم الثلاثاء 5
سبتمبر، فى تمام الساعة السادسة.







نهار الظباء




يذكر أن فاطمة حمد المزروعي كاتبة إماراتية. حاصلة على درجه الدكتوراه من جامعة اليرموك بالأردن- تخصص اللغة العربية وآدابها 2005. حاصلة على دبلوم تربية خاصة: صعوبات التعلم، ودبلوم صحة نفسية وتدريب الحياة من جامعة عجمان، وعضو المجلس الوطني الاتحادي (سابقا) أستاذة جامعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة (سابقا).



كتبت في عدد من الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية، محكمة للكتب وخاصة الإبداع الأدبي وكتب الأطفال في عدد من الجوائز والمؤسسات العربية والدولية، وعضو مجلس إدارة مركز زايد للثقافة الإسلامية 2014 إلى 2023، وعضو المجلس الاستشاري للغة العربية2012- 2014، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقا(2007-2011)، وعضو الاتحاد البرلماني العربي (2007-2011)، حصلت على جائزة أفضل كتاب إماراتي في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2010 وجائزة غانم غباش للقصة القصيرة 1996.







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