وقال الكاتب روبين كريسويل إن الشاعرة إيمان مرسال تجد صوتها ليس في الساحة العامة أو عند نقاط التفتيش، بل في عالم العلاقات والتعابير الشائعة، والتسلسلات الهرمية حيث تعتبر الشكوك الدائمة هي التي تحرك عتبة الهويات الجماعية والعلاقات الأسرية ففي في قصيدة العنوان تقول "صرخ أحد المثقفين الذين خدموا لفترة طويلة في صديقه / عندما أتحدث عن الديمقراطية / اصمتوا بحق الجحيم".

وتمنح جمعية المترجمين الأدبيين الأمريكيين خمس جوائز كبرى في المؤتمر السنوي: جائزة الترجمة الوطنية في الشعر والنثر، لكتاب استثنائي من الأدب المترجم نُشر خلال العام السابق، جائزة لوسيان ستريك للترجمة الآسيوية، للعمل الاستثنائي للأدب الآسيوي الذي نُشر خلال العام السابق؛ جائزة النثر الإيطالي في الترجمة (IPTA)، لعمل استثنائي من النثر الإيطالي المترجم إلى الإنجليزية، وجائزة مؤسسة إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية للترجمة (SUFTA)، للعمل النثري الاستثنائي لمؤلف إسباني (إسباني) مترجم إلى الإنجليزية.

وتمنح جائزة الترجمة الوطنية (NTA) سنويًا في الشعر والنثر لمترجمي الأدب الذين قدموا مساهمة بارزة في الأدب باللغة الإنجليزية من خلال إعادة خلق القوة الفنية لكتاب ذي جودة بارعة وتأسست NTA في عام 1998، وهي الجائزة الوحيدة لعمل الترجمة الأدبية إلى اللغة الإنجليزية التي تتضمن تقييمًا لنص اللغة المصدر، وكان عام 2015 هو العام الأول الذى تُمنح فيه جائزة NTA بشكل منفصل في الشعر والنثر.