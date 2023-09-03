ديوان العتبة لإيمان مرسال فى القائمة الطويلة لجائزة Alta الأمريكية
التاريخ
9/3/2023 9:21:49 AM
(MENAFN- Youm7) حل ديوان "العتبة" للشاعرة إيمان مرسال وترجمة روبين كريسويل، ضمن القائمة الطويلة للجائزة القومية للترجمة فى الشعر والنثر المقدمة من مؤسسة ALTA الأمريكية.
وقال الكاتب روبين كريسويل إن الشاعرة إيمان مرسال تجد صوتها ليس في الساحة العامة أو عند نقاط التفتيش، بل في عالم العلاقات والتعابير الشائعة، والتسلسلات الهرمية حيث تعتبر الشكوك الدائمة هي التي تحرك عتبة الهويات الجماعية والعلاقات الأسرية ففي في قصيدة العنوان تقول "صرخ أحد المثقفين الذين خدموا لفترة طويلة في صديقه / عندما أتحدث عن الديمقراطية / اصمتوا بحق الجحيم".
وتمنح جمعية المترجمين الأدبيين الأمريكيين خمس جوائز كبرى في المؤتمر السنوي: جائزة الترجمة الوطنية في الشعر والنثر، لكتاب استثنائي من الأدب المترجم نُشر خلال العام السابق، جائزة لوسيان ستريك للترجمة الآسيوية، للعمل الاستثنائي للأدب الآسيوي الذي نُشر خلال العام السابق؛ جائزة النثر الإيطالي في الترجمة (IPTA)، لعمل استثنائي من النثر الإيطالي المترجم إلى الإنجليزية، وجائزة مؤسسة إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية للترجمة (SUFTA)، للعمل النثري الاستثنائي لمؤلف إسباني (إسباني) مترجم إلى الإنجليزية.
وتمنح جائزة الترجمة الوطنية (NTA) سنويًا في الشعر والنثر لمترجمي الأدب الذين قدموا مساهمة بارزة في الأدب باللغة الإنجليزية من خلال إعادة خلق القوة الفنية لكتاب ذي جودة بارعة وتأسست NTA في عام 1998، وهي الجائزة الوحيدة لعمل الترجمة الأدبية إلى اللغة الإنجليزية التي تتضمن تقييمًا لنص اللغة المصدر، وكان عام 2015 هو العام الأول الذى تُمنح فيه جائزة NTA بشكل منفصل في الشعر والنثر.
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