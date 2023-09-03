فعاليات اليوم.. انطلاق مهرجان الإسماعيلية للفنون وحفل هشام خرما بالقلعة
التاريخ
9/3/2023 9:21:49 AM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، في عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية:
تنطلق في الثامنة مساء، فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، والذي يقام بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ومحافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع هيئة قناة السويس وهيئة التنشيط السياحي، ويستمر حتى 8 سبتمبر.
ويشهد مبنى قنصلية في السابعة مساء، عقد ندوة لمناقشة رواية "كف المسيح" للكاتبة أمنية صلاح، في لقاء يديرة الكاتب خالد منصور، من المقرر أن يناقش الرواية كل من الكاتب سامح الجباس، رضوى الأسود، أحمد عبد اللطيف، ومحمد إسماعيل عمر.
كما يقيم قطاع الفنون التشكيلية، عن إقامة ورشة رسم للأطفال باستخدام ألوان“oil pastel”، وذلك ضمن فعاليات المرسم الصيفي لإدارة النشاط الثقافى بمركز محمود سعيد للمتاحف، ومن خلال الورشة، يتعرف الأطفال على فنانين مصريين وعالميين لهم بصمة واضحة في تاريخ الفن الحديث ويتعلموا تقنيات إستخدام ألوان "oil pastel"، كما يقيم القطاع ورشة لتعليم
فن الخزف، تستهدف الورشة التى يقدمها الفنان محمد عمر سليم للفئة العمرية
من سن 15 سنة فاكثر؛ حيث تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة مساء على مدار اليوميين. حيث تأتي هذه الورشة فى إطار الورش الصيفية التى يعقدها القطاع بمختلف المتاحف والمواقع التابعة له.
وينظم بيت السناري، بحي السيدة زينب بالقاهرة، ورشة حكي تفاعلية جديدة للأطفال، وذلك في تمام الساعه 11 صباحًا، ويقدم الورشة التدريبية، الكاتب والمترجم محمد رمضان حسين، وهي موجهة للأطفال من سن 8 إلى
16 سنة.
كما
ينظم جاليرى بيكاسو بالزمالك حفل افتتاح معرض جماعى، فى تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 28 من الشهر نفسه، ويشار إلى أن الفنانين المشاركين بالمعرض هم: الفنان أحمد شيحا، والفنان إبراهيم غزالة، والفنان وليد عبيد، والفنان محمد الجالوس من الأردن، والفنان سلمان المالك من قطر".
ويقام حفلين متتاليين مساء اليوم على مسرح المحكى، ففى الثامنة مساء يقدم المؤلف الموسيقى وعازف البيانو هشام خرما حفلا يتضمن مجموعة من مؤلفاته الموسيقية الخاصة، وفى العاشرة مساء تتغنى التونسية غالية بن على بعدد من أعمالها الخاصة، إضافة إلى نخبة من أعمال زمن الفن الجميل.
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