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فعاليات اليوم.. انطلاق مهرجان الإسماعيلية للفنون وحفل هشام خرما بالقلعة

9/3/2023 9:21:49 AM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، في عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية:




تنطلق في الثامنة مساء، فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، والذي يقام بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ومحافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع هيئة قناة السويس وهيئة التنشيط السياحي، ويستمر حتى 8 سبتمبر.




ويشهد مبنى قنصلية في السابعة مساء، عقد ندوة لمناقشة رواية "كف المسيح" للكاتبة أمنية صلاح، في لقاء يديرة الكاتب خالد منصور، من المقرر أن يناقش الرواية كل من الكاتب سامح الجباس، رضوى الأسود، أحمد عبد اللطيف، ومحمد إسماعيل عمر.



كما يقيم قطاع الفنون التشكيلية، عن إقامة ورشة رسم للأطفال باستخدام ألوان“oil pastel”، وذلك ضمن فعاليات المرسم الصيفي لإدارة النشاط الثقافى بمركز محمود سعيد للمتاحف، ومن خلال الورشة، يتعرف الأطفال على فنانين مصريين وعالميين لهم بصمة واضحة في تاريخ الفن الحديث ويتعلموا تقنيات إستخدام ألوان "oil pastel"، كما يقيم القطاع ورشة لتعليم
فن الخزف، تستهدف الورشة التى يقدمها الفنان محمد عمر سليم للفئة العمرية
من سن 15 سنة فاكثر؛ حيث تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة مساء على مدار اليوميين. حيث تأتي هذه الورشة فى إطار الورش الصيفية التى يعقدها القطاع بمختلف المتاحف والمواقع التابعة له.



وينظم بيت السناري، بحي السيدة زينب بالقاهرة، ورشة حكي تفاعلية جديدة للأطفال، وذلك في تمام الساعه 11 صباحًا، ويقدم الورشة التدريبية، الكاتب والمترجم محمد رمضان حسين، وهي موجهة للأطفال من سن 8 إلى
16 سنة.



كما
ينظم جاليرى بيكاسو بالزمالك حفل افتتاح معرض جماعى، فى تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 28 من الشهر نفسه، ويشار إلى أن الفنانين المشاركين بالمعرض هم: الفنان أحمد شيحا، والفنان إبراهيم غزالة، والفنان وليد عبيد، والفنان محمد الجالوس من الأردن، والفنان سلمان المالك من قطر".



ويقام حفلين متتاليين مساء اليوم على مسرح المحكى، ففى الثامنة مساء يقدم المؤلف الموسيقى وعازف البيانو هشام خرما حفلا يتضمن مجموعة من مؤلفاته الموسيقية الخاصة، وفى العاشرة مساء تتغنى التونسية غالية بن على بعدد من أعمالها الخاصة، إضافة إلى نخبة من أعمال زمن الفن الجميل.







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