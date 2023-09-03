مهرجان فى حب مؤلف سيد الخواتم بمناسبة 50 عامًا على وفاته

مهرجان فى حب مؤلف سيد الخواتم بمناسبة 50 عامًا على وفاته
التاريخ
9/3/2023 9:21:49 AM
(MENAFN- Youm7) اجتمع المئات من محبي جيه آر آر تولكين في أكسفورد لحضور مهرجان بمناسبة الذكرى الخمسين لوفاة المؤلف البريطاني صاحب سلسلة سيد الخواتم الشهيرة، وقد بدأ أعضاء جمعية تولكين فى كلية سانت آن التجمع في الفترة من 31 أغسطس حتى 3 سبتمبر للاحتفال بحبهم لكاتب سيد الخواتم.
وتستضيف جمعية منذ عام 1974، سنويًا أكثر من 500 من محبي تولكين، وقال رئيس الجمعية شون جونر إنها ستكون "عطلة نهاية أسبوع رائعة".
ويشارك أكثر من 350 شخصًا من 25 دولة مختلفة فى الألعاب والاختبارات والمحادثات، وقال جونر
رئيس الجمعية وفقا لتصريحات فى وسائل الإعلام: "قد يكون هناك عدد قليل من السائحين المرتبكين، ولكن نأمل أن يعرفوا أنهم في المكان المناسب لتولكين".
كما أضاف رئيس الجمعية إن ضيوف هذا العام هم بريان سيبلي، الذي شارك في كتابة النسخة المقتبسة من الرواية على راديو بي بي سي 4، وبير ماكريري، مؤلف موسيقى برنامج أمازون برايم The Rings of Power، والباحث في تولكين جون دي راتليف، مشيرًا إلى أن جمعية أوكسنوموت
التي تأسست عام 1969، حظيت بدعم تولكين نفسه الذي منحها ختم الموافقة بموافقته على أن يصبح رئيسًا لها، وقال جونر إنه لا يريد التركيز على سلسلة Lord of the Rings الشهيرة فحسب، بل يريد أيضًا "تعزيز البحث والترويج لجميع الأعمال".
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