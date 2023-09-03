مهرجان فى حب مؤلف سيد الخواتم بمناسبة 50 عامًا على وفاته

وتستضيف جمعية منذ عام 1974، سنويًا أكثر من 500 من محبي تولكين، وقال رئيس الجمعية شون جونر إنها ستكون "عطلة نهاية أسبوع رائعة".

ويشارك أكثر من 350 شخصًا من 25 دولة مختلفة فى الألعاب والاختبارات والمحادثات، وقال جونر

رئيس الجمعية وفقا لتصريحات فى وسائل الإعلام: "قد يكون هناك عدد قليل من السائحين المرتبكين، ولكن نأمل أن يعرفوا أنهم في المكان المناسب لتولكين".

كما أضاف رئيس الجمعية إن ضيوف هذا العام هم بريان سيبلي، الذي شارك في كتابة النسخة المقتبسة من الرواية على راديو بي بي سي 4، وبير ماكريري، مؤلف موسيقى برنامج أمازون برايم The Rings of Power، والباحث في تولكين جون دي راتليف، مشيرًا إلى أن جمعية أوكسنوموت

التي تأسست عام 1969، حظيت بدعم تولكين نفسه الذي منحها ختم الموافقة بموافقته على أن يصبح رئيسًا لها، وقال جونر إنه لا يريد التركيز على سلسلة Lord of the Rings الشهيرة فحسب، بل يريد أيضًا "تعزيز البحث والترويج لجميع الأعمال".