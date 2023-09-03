4 نصائح لطلاب الجامعة من جوجل لاستخدام متصفح كروم

سيحتاج الطلاب إلى تذكر الكثير من كلمات المرور لأن بعض الفصول الدراسية قد تتطلب منك التسجيل في منصات مختلفة للوصول إلى مواد الدورة التدريبية الخاصة بك، وتقترح Google استخدام Google Password Manager في Chrome، حيث يمكنه إنشاء كلمات مرور فريدة لك، وحفظها بشكل آمن، وملؤها تلقائيًا في المرة التالية التي تحتاج فيها إلى تسجيل الدخول إلى الحساب.

في وقت سابق، كانت هذه الميزة تسمى "الرحلات" أو "Journeys"

ولكنها الآن تسمى "السجل المجمع"، ما عليك سوى كتابة كلمة ذات صلة بما كنت تعمل عليه في شريط العناوين، ثم حدد "استئناف التصفح" لرؤية سجلك ذي الصلة مجمعًا معًا في اللوحة الجانبية.

لدى الجميع تقريبًا علامات تبويب متعددة مفتوحة في متصفح Chrome، ووفقًا ليوشكينا، يجب على الطلاب تنظيمها في مجموعات علامات تبويب لتتبع كل ما يحتاجون إليه لإنجازه، سواء كان ذلك حسب الدورة التدريبية أو تاريخ الاستحقاق أو نوع المهمة.



يمكن أن تكون ملحقات Chrome مفيدة، بعض الاقتراحات التي تقترحها Google هي "إنشاء الذكاء الاصطناعي"، والتي يمكنك استخدامها لتحرير ورقة بحثية أو إكمال جملة تجد صعوبة في كتابتها، وتشمل الخيارات الأخرى Todoist لتتبع مهامك لهذا الأسبوع، وSwiftRead لمساعدتك على القراءة السريعة عبر صفحات الويب.