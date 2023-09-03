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4 نصائح لطلاب الجامعة من جوجل لاستخدام متصفح كروم

9/3/2023 9:21:49 AM
(MENAFN- Youm7) هناك العديد من الطلاب الذين ربما يذهبون إلى الكلية لأول مرة أو يبدأون فصلًا دراسيًا جديدًا، وقد أصبحت أجهزة الكمبيوتر المحمولة جزءًا من الحياة الطلابية الآن، وقد أصبح Chrome هو المتصفح الشائع الذي ربما ينتهي الأمر بالكثير من الطلاب إلى استخدامه، ولدى Google بعض النصائح لطلاب الجامعات الذين يستخدمون متصفح Chrome: استخدم كلمة مرور قوية

سيحتاج الطلاب إلى تذكر الكثير من كلمات المرور لأن بعض الفصول الدراسية قد تتطلب منك التسجيل في منصات مختلفة للوصول إلى مواد الدورة التدريبية الخاصة بك، وتقترح Google استخدام Google Password Manager في Chrome، حيث يمكنه إنشاء كلمات مرور فريدة لك، وحفظها بشكل آمن، وملؤها تلقائيًا في المرة التالية التي تحتاج فيها إلى تسجيل الدخول إلى الحساب.

الاستفادة من ميزة التاريخ المجمع أو "grouped history feature"

في وقت سابق، كانت هذه الميزة تسمى "الرحلات" أو "Journeys"
ولكنها الآن تسمى "السجل المجمع"، ما عليك سوى كتابة كلمة ذات صلة بما كنت تعمل عليه في شريط العناوين، ثم حدد "استئناف التصفح" لرؤية سجلك ذي الصلة مجمعًا معًا في اللوحة الجانبية.

وقالت جوجل
"يمكنك أيضًا العثور على السجل المُجمَّع من خلال الوصول إلى سجل Chrome الكامل من قائمة النقاط الثلاث، ومن تلك الصفحة، حدد علامة التبويب "السجل المجمع"، كما قالت Yana Yushkina، مديرة منتج البحث في Chrome، في منشور. البحث عن علامات التبويب وتنظيمها

لدى الجميع تقريبًا علامات تبويب متعددة مفتوحة في متصفح Chrome، ووفقًا ليوشكينا، يجب على الطلاب تنظيمها في مجموعات علامات تبويب لتتبع كل ما يحتاجون إليه لإنجازه، سواء كان ذلك حسب الدورة التدريبية أو تاريخ الاستحقاق أو نوع المهمة.

ما عليك سوى النقر بزر الماوس الأيمن على أي علامة تبويب في Chrome، وتحديد "إضافة علامة تبويب إلى مجموعة جديدة" وإعطائها اسمًا، وقالت في منشور المدونة، قم بتنظيمها في مجموعات علامات تبويب لتتبع كل ما تحتاج إلى إنجازه، سواء كان ذلك حسب الدورة التدريبية أو تاريخ الاستحقاق أو نوع المهمة، انقر بزر الماوس الأيمن على أي علامة تبويب في Chrome، وحدد "إضافة علامة تبويب إلى مجموعة جديدة" وقم بتسميتها.
علاوة على ذلك، يمكن للمرء البحث عن علامات تبويب مفتوحة محددة أيضًا. اكتب "@tabs" في شريط عناوين Chrome، ثم اضغط على "tab" أو شريط المسافة على لوحة المفاتيح، وحدد ما تبحث عنه. استخدم ملحقات كروم

يمكن أن تكون ملحقات Chrome مفيدة، بعض الاقتراحات التي تقترحها Google هي "إنشاء الذكاء الاصطناعي"، والتي يمكنك استخدامها لتحرير ورقة بحثية أو إكمال جملة تجد صعوبة في كتابتها، وتشمل الخيارات الأخرى Todoist لتتبع مهامك لهذا الأسبوع، وSwiftRead لمساعدتك على القراءة السريعة عبر صفحات الويب.




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