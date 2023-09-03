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طريقة تثبيت واتساب على أجهزة Mac.. وكيفية الاستخدام

9/3/2023 9:21:49 AM
(MENAFN- Youm7) كشف واتساب عن تطبيق جديد لنظام التشغيل Mac، يتيح للمستخدمين إجراء مكالمات فيديو مع ما يصل إلى ثمانية أشخاص ومكالمات صوتية مع ما يصل إلى 32 شخصًا، وقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرج عن الإطلاق على صفحته على فيس بوك عن الميزة، ويمكن تحميل التطبيق مباشرة من موقع واتساب، وسيكون تطبيق macOS متاحًا قريبًا على متجر تطبيقات Apple.
ووفقًا لمنشور مدونة من التطبيق المملوك لشركة Meta، تم تصميم التطبيق ليكون مألوفًا لمستخدمي Mac، مما يسهل استخدام واتساب على شاشة أكبر، ويتميز التطبيق أيضًا بالقدرة على مشاركة الملفات بمجرد سحبها وإسقاطها في الدردشة ويسمح للمستخدمين بعرض المزيد من سجل الدردشة الخاص بهم.
كيفية تثبيت واتساب على نظام macOS

- قم بزيارة موقع واتساب وتحميل التطبيق
لنظام Mac.

- الآن افتح الملف الذى تم تنزيله، واتبع الخطوات المطلوبة لتثبيت التطبيق. - افتح التطبيق، واتبع الخطوات المذكورة أدناه لتسجيل الدخول.

كيفية تسجيل الدخول إلى الواتس اب على نظام ماك

- افتح تطبيق واتساب على جهاز Mac الخاص بك وأيضًا على هاتفك الذكي iPhone أو Android.

- الآن، اضغط على الإعدادات في تطبيق واتساب على هاتفك الذكي. - ثم اضغط على الأجهزة المرتبطة. - حدد ربط جهاز. - قم بمسح رمز QR الذي يظهر على واتساب على جهاز Mac باستخدام هاتفك الذكي. - الآن، سيتم تسجيل الدخول إلى حساب واتساب الخاص بك على جهاز Mac.
-سترى جميع محادثاتك على جهاز Mac الخاص بك. -قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتحميل جميع المحادثات. يمكنك استخدام واتساب على نظام Mac حتى إذا كان هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام iPhone أو Android مغلقًا أو غير متصل بالإنترنت. تقول Meta أن تطبيق واتساب سيكون متاحًا قريبًا على متجر التطبيقات على أجهزة Mac، لذا، ستتمكن قريبًا من تنزيل التطبيق مباشرة من متجر التطبيقات بدلاً من تنزيله من الويب.




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