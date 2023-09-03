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كيفية نقل سجل دردشة واتساب من Iphone إلى Android

9/3/2023 9:21:48 AM
(MENAFN- Youm7) يمتلك واتساب نحو 2 مليار مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم، ومع وجود العديد من المستخدمين أصبح التطبيق أيضًا وسيلة لنقل البيانات، مثل الدردشات وملفات الوسائط وغيرها، لذلك عندما يتعلق الأمر بالتبديل إلى هاتف جديد، قد يكون نقل واتساب أمرًا مرهقًا.



وفيما يلى طرق نقل المحادثات بين أنواع الهواتف المختلفة، من Android إلى iPhone



افتح تطبيق Move to iOS على هاتف Android الخاص بك.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة حتى ترى رمزًا على جهاز iPhone الخاص بك.

أدخل الرمز على هاتف Android الخاص بك.

انقر على "متابعة" واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

حدد "WhatsApp" في شاشة "نقل البيانات".

انقر على "ابدأ" على هاتف Android وانتظر حتى يتم تصدير البيانات.

اضغط على "التالي" على هاتف Android الخاص بك.

اضغط على "متابعة" على جهاز iPhone الخاص بك لنقل البيانات.

انتظر حتى يكتمل اتنقل.


قم بتثبيت أحدث إصدار من WhatsApp من App Store على جهاز iPhone الخاص بك.



افتح WhatsApp على جهاز iPhone الخاص بك وقم بتسجيل الدخول باستخدام نفس رقم الهاتف الذي استخدمته على هاتف Android الخاص بك.

انقر على "ابدأ" عندما يُطلب منك ذلك وانتظر حتى تكتمل العملية.

قم بإنهاء تنشيط جهاز iPhone الخاص بك وسترى الدردشات الخاصة بك في انتظارك.

تأكد من إعادة تعيين جهاز iPhone الخاص بك إلى إعدادات المصنع.

تأكد من أن كلا الهاتفين يتمتعان بعمر بطارية جيد وأنهما متصلان بشبكة Wi-Fi نفسها.

بالإضافة إلى ذلك ، تأكد من تحديث تطبيق OS و WhatsApp إلى أحدث إصدار.











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