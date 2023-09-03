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المروحية التابعة لناسا Ingenuity تحلق على سطح المريخ للمرة الـ 56

9/3/2023 9:21:48 AM
(MENAFN- Youm7) تستمر طائرة هليكوبتر Ingenuity Mars التابعة لناسا في إضافة المزيد إلى رصيدها من الرحلات الجوية خارج الأرض.



وطار
المسبار Ingenuity الذي يبلغ وزنه 4 أرطال (1.8 كجم) للمرة السادسة والخمسين في 26 أغسطس، وظل عاليًا لمدة 2.5 دقيقة تقريبًا في طلعة المريخ .



و"أكملت MarsHelicopter الرحلة رقم 56، حيث سافرت لمسافة 1334 قدمًا (410 مترًا) عبر سطح المريخ على ارتفاع أقصى يصل إلى 39 قدمًا (12 مترًا)، و كان الهدف من هذه الرحلة هو تغيير موضع المروحية،" مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) ) في جنوب كاليفورنيا، والتي تدير مهمة الطائرة العمودية الصغيرة، عبر موقع X (تويتر سابقًا) يوم الخميس 31 أغسطس .



وهبطت شركة Ingenuity مع مركبة Perseverance الجوالة التابعة لناسا داخل Jezero Crater على المريخ في فبراير 2021. وسرعان ما أنجزت المروحية مهمتها التجريبية المكونة من خمس رحلات، مما يدل على أن الطيران بالطاقة ممكن على الكوكب الأحمر على الرغم من غلافه الجوي الرقيق.



ثم منحت وكالة ناسا Ingenuity تمديدًا للمهمة، حيث تعمل المروحية خلالها ككشافة لمركبة Perseverance للبحث عن الحياة وجمع العينات ، ويعمل الثنائي الآلي معًا لاستكشاف جيزيرو التي يبلغ عرضها 28 ميلًا (45 كيلومترًا)، والتي استضافت بحيرة كبيرة ودلتا نهر منذ مليارات السنين.



وحققت شركة Ingenuity بعض الأرقام المثيرة للإعجاب خلال فترة وجودها على الكوكب الأحمر، و غطت الطائرة الصغيرة بدون طيار إجمالي 42369 قدمًا (12914 مترًا) من الأرض في 56 رحلة وبقيت عالياً لأكثر من 100 دقيقة، حسبما كتب أعضاء فريق المهمة في سجل طيران Ingenuity .











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