تجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت ليس لديها تطبيق Bing Maps مخصص على الهاتف المحمول وهو مدمج في العديد من التطبيقات الأخرى، مثل Microsoft Start، وتتوفر أيضًا ميزة تحديثات حركة المرور المباشرة على إصدار سطح المكتب من خرائط Bing.

- من أجل التحقق من حركة المرور المباشرة عبر خرائط Bing، يجب على المستخدمين تنزيل تطبيق Microsoft Start على هواتفهم المحمولة.