Monday, 04 September 2023 09:01 GMT

لو زهقت من Google Maps.. كيف تستخدم خرائط بينج للحصول على تنبيهات حركة المرور؟

9/3/2023 9:21:48 AM
(MENAFN- Youm7) إذا كنت لا ترغب في استخدام Google Maps أو خرائط أبل، فقد يكون لدى مايكروسوفت حلاً مناسبًا لك، حيث أعلنت شركة مايكروسوفت أنه يمكن لمستخدميها الآن الحصول على تحديثات حركة المرور المباشرة على خرائط Bing.
وتصل هذه الوظيفة في آخر تحديث لتطبيق Microsoft Start، وكما هو الحال مع نظيراتها الأخرى في Google وApple، يمكن للمستخدمين الحصول على معلومات في الوقت الفعلي حول ظروف حركة المرور أثناء تنقلاتهم، وسوف يساعد المستخدمين على التخطيط لرحلاتهم بشكل أكثر كفاءة وتجنب الازدحام في الطريق إلى وجهتهم.
لا يوجد تطبيق مخصص

تجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت ليس لديها تطبيق Bing Maps مخصص على الهاتف المحمول وهو مدمج في العديد من التطبيقات الأخرى، مثل Microsoft Start، وتتوفر أيضًا ميزة تحديثات حركة المرور المباشرة على إصدار سطح المكتب من خرائط Bing.

"استمتع برحلة أقل توترًا مع توفير الوقت للمغادرة والطرق الموصى بها والتنبيهات بالحوادث والمزيد!" أعلنت الشركة. يحتوي تطبيق Microsoft Start على ميزة تسمى Commute التي تحتوي على تكامل Bing Maps ولكنها ليست تطبيق رسم خرائط. كيفية الحصول على تحديثات حركة المرور المباشرة على خرائط Bing

- من أجل التحقق من حركة المرور المباشرة عبر خرائط Bing، يجب على المستخدمين تنزيل تطبيق Microsoft Start على هواتفهم المحمولة.

- افتح تطبيق Microsoft Start وقم بالوصول إلى خرائط Bing. - انقر على أيقونة التبديل وقم بالتبديل على إظهار حركة المرور. -املأ التفاصيل مثل نقطة البداية والوجهة. - انقر فوق "انتقال" وستعرض الخريطة الموجودة على الجانب الأيمن من الشاشة حالة حركة المرور المباشرة.
ويجب ملاحظة أن تطبيق Microsoft Start للموبايل على كل من أجهزة iOS وAndroid.

MENAFN03092023000132011024ID1107000603

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث