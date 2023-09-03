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الزارعة: 50% زيادة فى صادراتنا الزراعية منذ عام 2014 حتى الآن

9/3/2023 9:21:48 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور على عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، أن الإنتاج الزراعي يُساهم بـ18% في الصادرات المصرية و15% من الناتج المحلي الإجمالي يخرج من قطاع الزراع، لافتا إلى مصر لديها اكتفاء ذاتي من جميع الخضار والفاكهة والفائض يتم تصديره للخارج.



وأشار الدكتور علي عبد المحسن، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن هناك 50% زيادة في الصادرات الزراعية من عام 2014 حتى الآن ، موضحا أن وزارة الزراعة تسير على عدة محاور لزيادة التنافس أولها فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية.



واستكمل: "فتحنا أكثر من 80 سوق جديد أمام الصادرات الزراعية المصرية في العديد من الدول المهمة وأهمها السوق الياباني وهو سوق معروف بتشدده في الرقابة والفحص"، مشيرا إلى أنهم مهتمين برفع الانتاج وأيضا رفع جودة المنتج بتعريف المزارعين بطريقة جيدة للحفاظ على جودة المنتج.









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