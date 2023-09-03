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رئيس وزراء الصومال: نسعى لبناء جيش وطنى يتولى مهمة القوات الإفريقية الانتقالية

9/3/2023 9:21:48 AM
(MENAFN- Youm7) أكد رئيس الوزراء الصومالى حمزة عبدى برى اليوم /السبت/ أن الحكومة تسعى إلى تحرير البلاد من الإرهاب وبناء جيش وطنى سيتولى مهمة أمن البلاد من قوات الاتحاد الإفريقى الانتقالية "ATMIS" بنهاية العام 2024.

وأوضح برى - خلال زيارة لمقر وزارة الدفاع الصومالية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن الحرب ضد الإرهاب مرت بمراحل مختلفة، وأن الشعب الصومالى متحد فى استئصال آفة الإرهاب، متعهدا بالعمل على تلبية الاحتياجات المختلفة للجيش الصومالى من أجل إيجاد جيش يتمتع بالكفاءة والقوة للدفاع عن الوطن.



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