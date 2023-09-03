وأوضح برى - خلال زيارة لمقر وزارة الدفاع الصومالية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن الحرب ضد الإرهاب مرت بمراحل مختلفة، وأن الشعب الصومالى متحد فى استئصال آفة الإرهاب، متعهدا بالعمل على تلبية الاحتياجات المختلفة للجيش الصومالى من أجل إيجاد جيش يتمتع بالكفاءة والقوة للدفاع عن الوطن.

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