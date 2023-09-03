الأرصاد السعودية: أمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى 9 مساءً
التاريخ
9/3/2023 9:21:48 AM
(MENAFN- Youm7) توقع المركز الوطنى للأرصاد السعودية فى تقريره اليومى عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها رياحا نشطة وانعدام فى مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية والمهد ووداي الفرع ، بدأت الساعة الـ 1 ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساء اليوم .
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