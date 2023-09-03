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الأرصاد السعودية: أمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى 9 مساءً

9/3/2023 9:21:48 AM
(MENAFN- Youm7) توقع المركز الوطنى للأرصاد السعودية فى تقريره اليومى عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها رياحا نشطة وانعدام فى مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول، بحسب وكالة الأنباء السعودية.


وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية والمهد ووداي الفرع ، بدأت الساعة الـ 1 ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساء اليوم .


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