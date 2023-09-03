فرض حظر تجوال فى محافظة كركوك العراقية بعد توترات بين قوات الأمن ومتظاهرين
التاريخ
9/3/2023 9:21:48 AM
(MENAFN- Youm7) قررت قيادة شرطة محافظة كركوك العراقية، اليوم السبت، فرض حظر تجوال في المحافظة العراقية؛ على خلفية التوترات
التي حدثت بين القوات الأمنية والمتظاهرين هناك.
وحسب شبكة“السومرية نيوز” العراقية، قال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة : "نوجه كافة المواطنين بالتوجه إلى أماكن سكنهم واخلاء الشارع وعدم الانجرار تحت الشعارات والأقاويل الزائفة".
وأضاف البيان أن قيادة الشرطة بكافة توابعها ستطبق حظر تجوال في كافة أرجاء المدينة، داعيًا الالتزام تجنبًا للمساءلة القانونية.
وشهدت المحافظة في وقت سابق من اليوم، توتراً أمنياً واحتكاكاً بين مجموعة متظاهرين والقوات الأمنية.
من جانبه،
وجه القائد العام للقوات المسلحة بالعراق محمد شياع السوداني، القوات الأمنية في محافظة كركوك بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة.
كما شدد السوداني على أن تكون هذه القوات بالحزم في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كان، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقاً باستثناء الأجهزة الأمنية.
MENAFN03092023000132011024ID1107000599
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.