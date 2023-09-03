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فرض حظر تجوال فى محافظة كركوك العراقية بعد توترات بين قوات الأمن ومتظاهرين

9/3/2023 9:21:48 AM
(MENAFN- Youm7) قررت قيادة شرطة محافظة كركوك العراقية، اليوم السبت، فرض حظر تجوال في المحافظة العراقية؛ على خلفية التوترات
التي حدثت بين القوات الأمنية والمتظاهرين هناك.

وحسب شبكة“السومرية نيوز” العراقية، قال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة : "نوجه كافة المواطنين بالتوجه إلى أماكن سكنهم واخلاء الشارع وعدم الانجرار تحت الشعارات والأقاويل الزائفة".

وأضاف البيان أن قيادة الشرطة بكافة توابعها ستطبق حظر تجوال في كافة أرجاء المدينة، داعيًا الالتزام تجنبًا للمساءلة القانونية.

وشهدت المحافظة في وقت سابق من اليوم، توتراً أمنياً واحتكاكاً بين مجموعة متظاهرين والقوات الأمنية.

من جانبه،
وجه القائد العام للقوات المسلحة بالعراق محمد شياع السوداني، القوات الأمنية في محافظة كركوك بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة.

كما شدد السوداني على أن تكون هذه القوات بالحزم في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كان، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقاً باستثناء الأجهزة الأمنية.


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