إصابة 8 فلسطينيين خلال هجوم للمستوطنين على بلدة قصرة جنوب نابلس
التاريخ
9/3/2023 9:21:47 AM
(MENAFN- Youm7) أصيب ثمانية مواطنين، مساء السبت، خلال هجوم للمستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة قصرة جنوب نابلس، حسبما ذكرت وكالة معا الفلسطينية.
وأفاد الناشط بمقاومة الاستيطان فؤاد حسن للوكالة الرسمية، بأن مجموعة من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال هاجموا مزارعين أثناء عملهم بأرضهم في منطقة "راس النخل" الواقعة جنوبي البلدة، مشيرا إلى أن أهالي البلدة العزّل تصدوا لهجوم المستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال والمستوطنين، أسفرت عن إصابة ستة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واثنان آخران بالحجارة، عولجوا ميدانيا.
MENAFN03092023000132011024ID1107000598
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.