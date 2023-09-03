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إصابة 8 فلسطينيين خلال هجوم للمستوطنين على بلدة قصرة جنوب نابلس

9/3/2023 9:21:47 AM
(MENAFN- Youm7) أصيب ثمانية مواطنين، مساء السبت، خلال هجوم للمستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة قصرة جنوب نابلس، حسبما ذكرت وكالة معا الفلسطينية.



وأفاد الناشط بمقاومة الاستيطان فؤاد حسن للوكالة الرسمية، بأن مجموعة من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال هاجموا مزارعين أثناء عملهم بأرضهم في منطقة "راس النخل" الواقعة جنوبي البلدة، مشيرا إلى أن أهالي البلدة العزّل تصدوا لهجوم المستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال والمستوطنين، أسفرت عن إصابة ستة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واثنان آخران بالحجارة، عولجوا ميدانيا.









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