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رئيس الحكومة التونسية يبحث وضع المؤسسات الثقافية فى ظل التطور التكنولوجى

9/3/2023 9:21:47 AM
(MENAFN- Youm7) بحث رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشانى اليوم /السبت/، مع وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي، سير العمل فى الوزارة إلى جانب وضع المؤسسات الثقافية ومستقبل دور الثقافة فى ظل التطور التكنولوجي.

وأوصى رئيس الحكومة التونسية - بحسب بيان صادر اليوم - بمواصلة رقمنة الخدمات المقدمة للفنانين والمبتكرين ليصل الدعم لمستحقيه.


وأطلعت وزيرة الشؤون الثقافية رئيس الحكومة على الاستعدادات الجارية لإعادة فتح متحف باردو تزامنا مع العودة المدرسية، وتنظيم أيام قرطاج السينمائية كدورة استثنائية، نظرا للاحتفال بمائوية السينما التونسية هذه السنة، إلى جانب تنظيم أيام قرطاج المسرحية.


كما جرى النقاش بشأن ملف تسجيل جزيرة جربة على قائمة التراث العالمي، وأوصى رئيس الحكومة فى هذا السياق بضرورة انخراط كل المتدخلين لإنجاحه.
وأكدت وزيرة الشؤون الثقافية من جهتها على أنه يتم حاليا حشد التأييد الدولى لهذا الملف.




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