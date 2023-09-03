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كيف تستخرج اشتراكات القطار الكهربائى الخفيف Lrt

9/3/2023 9:21:47 AM
(MENAFN- Youm7) يقدم اليوم السابع، خطوات استخراج اشتراكات الركوب فى القطار الكهربائي الخفي ، والذى يعد الشريان الرئيسي للوصول للعاصمة، كما ينشر اليوم السابع بيان بأسعار التذاكر الاشتراكات الشهرية للقطار الكهربائي الخفيف LRT، والذى بربط القاهرة بالعاصمة الإدارية من محطة عدلى منصور التبادلية المركزية بالسلام.


وتعد أسعار اشتراكات القطار الكهربائى الخفيف مخفضة بنسبة 50% عن قيمة تذاكر الركوب اليومية،
وأسعار الاشتراك الشهري هي (300 جنية شهري لعدد 3 محطات بواقع تكلفة 5 جنيه للتذكرة وبنسبة 50% تخفيض / 500 جنيه شهري لعدد 5 محطات بواقع تكلفة 8 جنية للتذكرة وبنسبة 47% تخفيض / 600 جنيه شهري لأكثر من 7 محطات بواقع تكلفة 11.5 جنيه للتذكرة وبنسبة 42% تخفيض).

وفى النقاط التالية نوضح قيمة التذاكر الإشتراكات بالتفصيل.
قيمة التذاكر:
تبلغ أسعار التذاكر حتى 3 محطات بـ10 جنيهات .
حتى 7 محطات بـ15 جنيها .
أكثر من 7 محطات بـ20 جنيها

قيمة الاشتراك الشهرى:
قيمة الاشتراك الشهرى حتى 3 محطات 300 جنيه .
الاشتراك الشهرى حتى 7 محطات 500 جنيه .
الاشتراك الشهرى لأكثر من 7 محطات ب 600 جنيه.
يغطى الاشتراك عدد غير محدود للرحلات طوال الشهر.
يعمل القطار الخفيف يوميا من الساعة 5.30 صباحا حتى الساعة 11.30 مساء.
الخط الساخن للشكاوى : 19549.
ويعتبر القطار الكهربائى الخفيف LRT ، أهم خطوط الربط مع العاصمة الإدارية الجديدة، والأولى من نوعها التي تعمل في مصر، ويهدف المشروع للربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وخدمة المدن العمرانية الجديدة، ويتحرك من محطة عدلى منصور بالسلام، حتى العاصمة الإدارية.

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