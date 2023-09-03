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اليوم السابع: مصر تعود لـ«سياحة المهرجانات».. و«المتحدة» قدمت نموذجا فريدا

9/3/2023 9:21:46 AM
(MENAFN- Youm7) تناول عدد اليوم السابع المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: العالم علمين.. 50 يوما من الإبهار..
مصر تعود لـ«سياحة المهرجانات».. و«المتحدة» قدمت نموذجا فريدا..
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