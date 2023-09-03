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محافظ الجيزة يلتقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

9/3/2023 9:21:46 AM
(MENAFN- Youm7) التقى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم السبت، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بديوان عام المحافظة، وذلك للتعاون في عدد من المجالات.



ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من: النائبة هيام الطباخ، والنائبة رحاب عبدالغني، والنائب نادر مصطفى أعضاء مجلس النواب، ومؤمن السيد، وعلي هلال، وعزوز عادل، أعضاء التنسيقية.



وشهد اللقاء بحث التعاون في مبادرة قصور الثقافة والنهوض بها والتوسع في الأنشطة الثقافية خاصة بقرى "حياة كريمة"، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الخدمات الثقافية المقدمة للمواطنين انطلاقاً من خطة الدولة في ذلك الصدد.



جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.



يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عقد اليوم لقاءً موسعاً مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر أوسيم والوراق وكرداسة ومنشأة القناطر وإمبابة؛ لبحث ومناقشة أبرز المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة وخطط العمل المستقبلية.















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