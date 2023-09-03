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الأوقاف: افتتاح 18 مسجدًا الجمعة منها 14جديدًا و4 مساجد صيانة وتطويرًا

9/3/2023 9:21:45 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (
18 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 8 / 9 / 2023م، منها ( 14 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 154 ) مسجدًا منها ( 113 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 41 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

1. البراغتة – الميمون - الواسطى

2. العرب – قمن الروس - الواسطى

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

3. التوحيد – عزبة فرحات – أبو المطامير

4. عزبة الناموس – البرنوجي - دمنهور

5. الفتح – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى

مديرية أوقاف الغربية

م المسجد وعنوانه

6. عثمان بن عفان
- قرية محلة روح – مركز طنطا ثان

7. عبد العزيز الطريني– طرينة البلد – مركز المحلة الكبرى أول





مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه

8. السلام – عزبة حسن خليل – الخانكة

9. الرحمة – عرب الغديري - طوخ

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

10. أبو بكر الصديق – المختون - ديروط

11. الهدى – أم القصور - منفلوط

مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه

12. الرحمن الشهير بأحمد الصاوي – دنشواي - الشهداء

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

13. الصواف – المظاطلي – مركز طامية

14. أبو بكر الصديق - عزبة قلمشاه -
مركز إطسا

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه

1. الوكلاء – عزبة الوكلاء – شبين القناطر

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

2. الأربعين – ميت غراب – مركز السنبلاوين





مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه

3. العجمي – شارع العجمي – مركز البدرشين

مديرية أوقاف أسوان

م المسجد وعنوانه

4. الرحمة –
حاجر السباعية عزب نصر – السباعية











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