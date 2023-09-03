زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب مدينة كوشيرو فى اليابان
التاريخ
9/3/2023 9:21:45 AM
(MENAFN- Youm7) ضرب زلزال، اليوم السبت، بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر مدينة كوشيرو في اليابان، وأفاد مرصد الزلازل بأن الزلزال ضرب المنطقة في 03:05.80.
وأضاف المرصد أن الزلزال ضرب مدينة كوشيرو على عمق100.0 كم (62 ميل).
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