وأعلن جو، الذى استقال من منصب رئيس مجلس إدارة فوكسكون فى 2019، الاثنين، أنه سيدخل سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة فى تايوان فى يناير كمرشح مستقل بعد تكهنات على مدى أشهر.

وفى بيان مقتضب، قالت فوكسكون إن جو استقال "لأسباب شخصية"، وأشارت إلى أنه "سلم قيادة المجموعة رسميا إلى مدير مهنى لمدة أربع سنوات".

وقال جو، ردا على سؤال يوم الاثنين عن تضارب المصالح مع كونه مساهما رئيسيا فى فوكسكون التى تملك استثمارات ضخمة فى الصين، إنه على استعداد "للتضحية" بأصوله الشخصية فى الصين فى حالة وقوع هجوم صيني.

وقال "لم أخضع قط لسيطرة جمهورية الصين الشعبية... أنا لا أتبع تعليماتهم".

جو هو رابع شخص يعلن عزمه خوض الانتخابات، ولكن استطلاعات الرأى التى أجريت قبل إعلانه الترشح وضعته خلف المرشح الأوفر حظا وليام لاى من الحزب الديمقراطى التقدمى الحاكم الذى يشغل حاليا منصب نائب رئيسة تايوان.

واتهم جو مرارا الحزب الديمقراطى التقدمى بالسعى لخوض حرب مع الصين، التى تقول إن الجزيرة جزء من أراضيها.

وأبدت الحكومة ولاى استعدادهما فى عدة مناسبات لإجراء محادثات مع الصين وهو ما قوبل بالرفض لأن بكين تعتبرهما انفصاليين.

ويسعى جو لتوحيد المعارضة ضد الحزب الديمقراطى التقدمى ولكن لم يجر التوصل لأى اتفاقات حتى الآن.

وقال لاى فى مقابلة مع قناة فورموزا التلفزيونية السبت إنه لن يتراجع عن حملته الانتخابية بعد إعلان جو ترشحه للرئاسة.

وقال "على العكس من ذلك، سأستمر فى الأمر على نحو أكثر قوة، لأنه بعد أن أعلن جو ترشحه لم يعد من الواضح كيف سيتغير المشهد قبل الانتخابات".