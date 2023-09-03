بابا الفاتيكان يشيد بـحكمة الشعب المنغولى وتسامحهم الدينى
التاريخ
9/3/2023 9:21:44 AM
(MENAFN- Youm7) أشاد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بما وصفه بـ "حكمة" الشعب المنغولى وتسامحهم الديني، محذرا الديمقراطية الناشئة فى البلاد من مخاطر مثل الفساد والخراب البيئي.
وقال البابا فرنسيس - خلال زيارته لمنغوليا حسبما ذكرت قناة "تشانل نيوز آشيا" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /السبت/ - إن "التقاليد البوذية المنغولية المتمثلة فى العيش فى انسجام مع الطبيعة ومخلوقاتها، يمكن أن تساهم بصورة كبيرة فى الجهود العاجلة وغير المؤجلة بهدف حماية كوكب الأرض والحفاظ عليه".
كما أشاد بابا الفاتيكان بمنغوليا لتسامحها الدينى وسياستها الخالية من الأسلحة النووية، مشيرا إلى أنه بإمكان الأديان أن تمثل حماية ضد التهديد الخبيث للفساد الذى يمثل بفاعلية سلسلة من المخاطر على تنمية أى مجتمع إنساني.
وكان البابا فرنسيس (الذى يبلغ من العمر 86 عاما) قد وصل أمس /الجمعة/ إلى منغوليا فى أول زيارة بابوية إلى الدولة الآسيوية التى تقع بين الصين وروسيا، وتم استقباله بمراسم استقبال رسمية، تضمنت كتيبة من الفرسان المنغوليين يرتدون دروعا معدنية وهم يسيرون أمام قصر الدولة.
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