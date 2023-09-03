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بابا الفاتيكان يشيد بـحكمة الشعب المنغولى وتسامحهم الدينى

9/3/2023 9:21:44 AM
(MENAFN- Youm7) أشاد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بما وصفه بـ "حكمة" الشعب المنغولى وتسامحهم الديني، محذرا الديمقراطية الناشئة فى البلاد من مخاطر مثل الفساد والخراب البيئي.

وقال البابا فرنسيس - خلال زيارته لمنغوليا حسبما ذكرت قناة "تشانل نيوز آشيا" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /السبت/ - إن "التقاليد البوذية المنغولية المتمثلة فى العيش فى انسجام مع الطبيعة ومخلوقاتها، يمكن أن تساهم بصورة كبيرة فى الجهود العاجلة وغير المؤجلة بهدف حماية كوكب الأرض والحفاظ عليه".


كما أشاد بابا الفاتيكان بمنغوليا لتسامحها الدينى وسياستها الخالية من الأسلحة النووية، مشيرا إلى أنه بإمكان الأديان أن تمثل حماية ضد التهديد الخبيث للفساد الذى يمثل بفاعلية سلسلة من المخاطر على تنمية أى مجتمع إنساني.


وكان البابا فرنسيس (الذى يبلغ من العمر 86 عاما) قد وصل أمس /الجمعة/ إلى منغوليا فى أول زيارة بابوية إلى الدولة الآسيوية التى تقع بين الصين وروسيا، وتم استقباله بمراسم استقبال رسمية، تضمنت كتيبة من الفرسان المنغوليين يرتدون دروعا معدنية وهم يسيرون أمام قصر الدولة.




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