وقال زعيم قرية ماكونجو الواقعة على بعد 5 كم من مكان الاعتداء، أليماسى دينيس - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/ - إن 4 أشخاص قتلوا، هم مواطنان صينيان وثالث غاني، وجندى فى قوات الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى أن الضحايا هم موظفون بشركة تعدين صينية فى موينجا، مبينا فى الوقت نفسه أن هناك أشخاصا آخرين أصيبوا وتم نقلهم إلى مركز صحى للعلاج.



وتابع إن الحادث عندما فوجئ الضحايا بإطلاق للنار استهدف سياراة كانت تقلهم، لافتا إلى أن أجهزة الأمن ألقت القبض على أحد المهاجمين بعد دقائق من الحادث، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد هوية المهاجمين.



تجدر الإشارة إلى أن مناطق فيزي، وأوفيرا، وموينجا فى جنوب مقاطعة جنوب كيفو تعد الأكثر تضررا من نشاط الجماعات المسلحة منذ عدة عقود.



وتشهد مقاطعة جنوب كيفو مواجهات وخلافات متكررة بين السكان المحليين، وشركات التعدين الصينية.