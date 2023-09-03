وقال ميكى بيرجمان، نائب رئيس مركز ريتشاردسون، فى بيان:“لقد توفى الحاكم ريتشاردسون بسلام أثناء نومه الليلة الماضية"، مضيفا“لقد عاش حياته بأكملها فى خدمة الآخرين، بما فى ذلك الفترة التى قضاها فى الحكومة ومسيرته المهنية اللاحقة فى المساعدة على تحرير الأشخاص المحتجزين كرهائن أو المحتجزين بشكل غير قانونى فى الخارج".

وتابع: "لم يكن هناك شخص لا يتحدث معه الحاكم ريتشاردسون إذا كان يحمل وعدا بإعادة شخص إلى الحرية، لقد فقد العالم نصيرا لأولئك المحتجزين ظلما فى الخارج، ولقد فقدت أنا مرشدا وصديقا عزيزا".

يذكر أنه تم ترشيح ريتشاردسون لجائزة نوبل للسلام الشهر الماضى تقديرا لعمله فى مجال إنقاذ وتبادل السجناء الأمريكيين حول العالم، وكان آخرهم لاعبة الدورى الوطنى لكرة السلة بريتنى غرينر التى احتجزت فى روسيا بتهمة تهريب المخدرات.

وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، سافر ريتشاردسون حول العالم للتفاوض وتأمين إطلاق سراح السجناء والرهائن الأمريكيين فى بنغلاديش وكوريا الشمالية و وكولومبيا.

وتم إنشاء المنظمة غير الربحية "مركز ريتشاردسون" لدعم الحاكم السابق لولاية نيو مكسيكو فى تسهيل الحوار والسلام العالمى بين الدول ذات العلاقات الدبلوماسية المتوترة.

وبحسب قناة "سى إن إن"، توفى ريتشاردسون أثناء نومه فى منزله الصيفى بولاية ماساتشوستس شمالى شرق الولايات المتحدة.