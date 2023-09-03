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القرعة الكاملة لدوري السوبر الأفريقي.. إنفو جراف

9/3/2023 9:21:43 AM
(MENAFN- Youm7) يفتتح الأهلي ومضيفه سيمبا التنزاني النسخة الأولى من دوري أفريقيا لكرة القدم التي تجمع ثمانية أندية،
وتنطلق المنافسات في الدور ربع النهائي بمباراتي ذهاب وإياب، يليه نصف النهائي والنهائي، وتقام البطولة على مدار أربعة أسابيع بدءاً من 20 أكتوبر في دار السلام، تنزانيا.



وجاءت نتائج القرعة متوازنة حسب التصنيف الذي تم وضعه للفرق الثمانية، حيث سيلتقي الوداد الرياضي المغربي مع إنييمبا النيجيري، والترجي التونسي مع تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي مع أتلتيكو بتروليوس لواندا الأنغولي.











يقام نصف النهائي فى الفترة من 29 أكتوبر حتى 1 نوفمبر، ومباراتا النهائي في 5 و11 نوفمبر، وتشارك ثمانية أندية في البطولة الجديدة تخوض بينها 14 مباراة، بدلاً من نسخة تضمّ 24 ناديًا تم الترويج لها سابقاً تحت اسم الدوري السوبر الأفريقي.



ولم يكشف الاتحاد القاري عن جوائز البطولة، علمًا بأن رئيسه الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي قال العام الماضي في تنزانيا إن الفائز في الدوري السوبر سيحصد 11.5 مليون دولار أمريكي.







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