القرعة الكاملة لدوري السوبر الأفريقي.. إنفو جراف

القرعة الكاملة لدوري السوبر الأفريقي.. إنفو جراف
التاريخ
9/3/2023 9:21:43 AM
(MENAFN- Youm7) يفتتح الأهلي ومضيفه سيمبا التنزاني النسخة الأولى من دوري أفريقيا لكرة القدم التي تجمع ثمانية أندية،
وتنطلق المنافسات في الدور ربع النهائي بمباراتي ذهاب وإياب، يليه نصف النهائي والنهائي، وتقام البطولة على مدار أربعة أسابيع بدءاً من 20 أكتوبر في دار السلام، تنزانيا.
وجاءت نتائج القرعة متوازنة حسب التصنيف الذي تم وضعه للفرق الثمانية، حيث سيلتقي الوداد الرياضي المغربي مع إنييمبا النيجيري، والترجي التونسي مع تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي مع أتلتيكو بتروليوس لواندا الأنغولي.
يقام نصف النهائي فى الفترة من 29 أكتوبر حتى 1 نوفمبر، ومباراتا النهائي في 5 و11 نوفمبر، وتشارك ثمانية أندية في البطولة الجديدة تخوض بينها 14 مباراة، بدلاً من نسخة تضمّ 24 ناديًا تم الترويج لها سابقاً تحت اسم الدوري السوبر الأفريقي.
ولم يكشف الاتحاد القاري عن جوائز البطولة، علمًا بأن رئيسه الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي قال العام الماضي في تنزانيا إن الفائز في الدوري السوبر سيحصد 11.5 مليون دولار أمريكي.
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