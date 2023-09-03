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حمدى النقاز ينتظم فى تدريبات الإسماعيلى استعدادا للموسم الجديد.. صور

9/3/2023 9:21:43 AM
(MENAFN- Youm7) انتظم التونسي حمدى النقاز، لاعب الإسماعيلي، في تدريبات ناديه مساء اليوم السبت استعدادا للموسم الجديد.



ووصل التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للنادى الإسماعيلى، صباح اليوم السبت الإسماعيلية، للانتظام فى فترة الإعداد للموسم الجديد، بعد تأجيل عودته أكثر من مرة بسبب التأشيرة.



وأعلن شادى موسى، وكيل أعمال التونسى حمدى النقاز لاعب الإسماعيلى، تراجعه عن فسخ تعاقده مع الدراويش وموافقته على خصم 50% من مستحقاته لدى النادى لدعمه فى الأزمة التى يمر بها بالفترة الأخيرة.



وقال شادى موسى، وكيل أعمال حمدى النقاز، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "حمدى النقاز وافق على التنازل على 50% من مستحقاته لدى الإسماعيلى، ورحب باستكمال تعاقده مع النادى، تقديراً لجماهيره العريضة، وفى ظل وجود قيادة فنية جديدة تتيح له الفرصة للمشاركة مع الفريق الأصفر فى الموسم الجديد".



وفى سياق آخر، أكد محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة الإسماعيلى، أن الأمور الفنية بكل شيء يخص الإسماعيلى في يد إيهاب جلال المدير الفني ونسعى لتلبية كل مطالبه وفقا للظروف التي يمر بها النادى.



وقال محسن عبد المسيح، في تصريحات خاصة: "كل الأمور الفنية تكون من قرارات إيهاب جلال ويحكمنا فى أى قرار فنى سواء بتجديد العقود أو استعارة اللاعبين بسقف التعاقدات وموافقة إيهاب جلال وكلنا نهتم بالأمور الإدارية".







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