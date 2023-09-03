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بلدية المحلة يعلن التعاقد مع حسام أشرف قادما من الزمالك

9/3/2023 9:21:43 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن نادي بلدية المحلة التعاقد مع حسام أشرف قادما من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم استعدادا للموسم الجديد 2023 /2024.



ونشر الحساب الرسمي لنادي بلدية المحلة عبر موقع "فيس بوك"، صورة للاعب بقميص البلدية معلقا عليها: "حسام أشرف لاعبنا الجديد بالأبيض والأحمر".



وكان بلدية المحلة قد أعلن التعاقد مع كل من: محمد عادل أمو لاعب المقاصة وبيراميدز السابق، وهشام حافظ لاعب فيوتشر، ويوسف حسن القادم من صفوف بورتو السويس، وكريم أشرف هداف دكرنس، الكونغولي سيمبا أوليمبا، عبدالناصر "دي ماريا"، ومحمد أميسي لاعب رودا جيه سي الهولندي، مؤمن راضي لاعب إنبي، ومحمد أشرف لاعب بورتو السويس.



ويواصل فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق، الاستعدادات للمشاركة بالدوري الممتاز موسم 2023-2024.













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