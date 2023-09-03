بلدية المحلة يعلن التعاقد مع حسام أشرف قادما من الزمالك

بلدية المحلة يعلن التعاقد مع حسام أشرف قادما من الزمالك
التاريخ
9/3/2023 9:21:43 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن نادي بلدية المحلة التعاقد مع حسام أشرف قادما من الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسم استعدادا للموسم الجديد 2023 /2024.
ونشر الحساب الرسمي لنادي بلدية المحلة عبر موقع "فيس بوك"، صورة للاعب بقميص البلدية معلقا عليها: "حسام أشرف لاعبنا الجديد بالأبيض والأحمر".
وكان بلدية المحلة قد أعلن التعاقد مع كل من: محمد عادل أمو لاعب المقاصة وبيراميدز السابق، وهشام حافظ لاعب فيوتشر، ويوسف حسن القادم من صفوف بورتو السويس، وكريم أشرف هداف دكرنس، الكونغولي سيمبا أوليمبا، عبدالناصر "دي ماريا"، ومحمد أميسي لاعب رودا جيه سي الهولندي، مؤمن راضي لاعب إنبي، ومحمد أشرف لاعب بورتو السويس.
ويواصل فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق، الاستعدادات للمشاركة بالدوري الممتاز موسم 2023-2024.
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