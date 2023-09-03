طارق حامد يؤدى تدريبات إضافية فى نادى السكة قبل معسكر المنتخب
التاريخ
9/3/2023 9:21:32 AM
(MENAFN- Youm7) بدأ طارق حامد، لاعب اتحاد جدة السعودي والمنتخب الوطني، اليوم، خوض تدريبات إضافية يومية مع فريق السكة الحديد أحد أندية دوري المحترفين، وذلك قبل أيام من انضمام المعسكر المنتخب الأول استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس الوديتين.
وحصل طارق حامد على إذن من الجهاز الفني لفريق السكة على خوض التدريبات مع الفريق لحين الانضمام المعسكر المنتخب، وهو ما وافق عليه أمير عزمي مجاهد المدير الفني لفريق السكة الحديد.
وكشفت تقارير صحفية عن اتفاق إدارة ضمك السعودي مع
طارق حامد ، لاعب فريق اتحاد جدة، على الانتقال للنادي الجنوبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالت صحيفة الرياضية السعودية، إن إدارة النادي توصَّلت لاتفاق مع طارق حامد على الانتقال إلى الفريق لمدة عامين.
وأوضحت الصحيفة أن الإدارة بدأت مخاطبة نظيرتها في شركة الاتحاد من أجل التنازل عن المدة المتبقية فى عقد اللاعب المصري، الذي يرتبط بالفريق حتى الصيف المقبل.
وشارك حامد مع الاتحاد في 28 مباراةً الموسم الماضي، حصل خلالها على سبع بطاقات صفراء، وواحدة حمراء، وحصد اللاعب مع الفريق الغربي بطولة الدوري السعودي الموسم الماضي، وكأس السوبر.
وينضم طارق حامد لمعسكر المنتخب الوطنى المقرر إقامته سبتمبر وضمت القائمة كلًا من: "محمد صلاح ــ محمود حسن تريزيجيه (رغم إصابته) ــ عمر مرموش ــ مصطفى محمد ــ حمدى فتحى ــ طارق حامد ــ محمد شريف ــ أحمد حمدى ــ سام مرسي".
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