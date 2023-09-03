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طارق حامد يؤدى تدريبات إضافية فى نادى السكة قبل معسكر المنتخب

9/3/2023 9:21:32 AM
(MENAFN- Youm7) بدأ طارق حامد، لاعب اتحاد جدة السعودي والمنتخب الوطني، اليوم، خوض تدريبات إضافية يومية مع فريق السكة الحديد أحد أندية دوري المحترفين، وذلك قبل أيام من انضمام المعسكر المنتخب الأول استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس الوديتين.
وحصل طارق حامد على إذن من الجهاز الفني لفريق السكة على خوض التدريبات مع الفريق لحين الانضمام المعسكر المنتخب، وهو ما وافق عليه أمير عزمي مجاهد المدير الفني لفريق السكة الحديد.
وكشفت تقارير صحفية عن اتفاق إدارة ضمك السعودي مع
طارق حامد ، لاعب فريق اتحاد جدة، على الانتقال للنادي الجنوبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالت صحيفة الرياضية السعودية، إن إدارة النادي توصَّلت لاتفاق مع طارق حامد على الانتقال إلى الفريق لمدة عامين.
وأوضحت الصحيفة أن الإدارة بدأت مخاطبة نظيرتها في شركة الاتحاد من أجل التنازل عن المدة المتبقية فى عقد اللاعب المصري، الذي يرتبط بالفريق حتى الصيف المقبل.
وشارك حامد مع الاتحاد في 28 مباراةً الموسم الماضي، حصل خلالها على سبع بطاقات صفراء، وواحدة حمراء، وحصد اللاعب مع الفريق الغربي بطولة الدوري السعودي الموسم الماضي، وكأس السوبر.

وينضم طارق حامد لمعسكر المنتخب الوطنى المقرر إقامته سبتمبر وضمت القائمة كلًا من: "محمد صلاح ــ محمود حسن تريزيجيه (رغم إصابته) ــ عمر مرموش ــ مصطفى محمد ــ حمدى فتحى ــ طارق حامد ــ محمد شريف ــ أحمد حمدى ــ سام مرسي".



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