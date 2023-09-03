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مهرجان الإسكندرية السينمائى يكرم جان لوى ليفى منتج فيلم The Father

9/3/2023 9:21:32 AM
(MENAFN- Youm7) قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، تكريم المنتج السينمائي الفرنسي "جان لوي ليفي" بالدورة الـ39 للمهرجان، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.

ويعد "جان لوي ليفي" واحدا من أهم كوادر الإنتاج السينمائي الفرنسي والأوروبي، حيث تولى رئاسة وكالة آرتميديا الفنية والتي كانت منوطة بإنتاج أهم الأعمال السينمائية في أوروبا والتي قدمت أعظم المواهب في السينما والمسرح الفرنسي والعالمي على مدى أكثر من 20 عامًا.
كما عمل ليفي أيضا على قيادة العديد من شركات الإنتاج، مثل: بارفيلم، سيديف، سوليفاجوس فيلم وغيرها؛ كمنتج وصانع أفلام ورئيس لتلك المؤسسات بينما كان يواصل نشاطه في اف كوميفيلم.
كما قام ليفي بإنتاج العديد من الأعمال التي طافت مهرجانات دولية عدة وحصلت على عدد من الجوائز البارزة وبلغ عدد إنتاجاته 80 فيلما من أبرزها "هذا هو البطل" تأليف: جيرار لوزييه، "صباح العالم" الحاصل على جائزة 7 سيزار من تأليف: الان كورنو، "قلب في الشتاء" تأليف: كلود سوتيه، "أعشاب مجنونة" تأليف: جاك اوديار، "شكرا للحياة" تأليف: برتراند بلير، "المرافق" تأليف: كلود ميلر، "حب واشرب وعش" تأليف: ايف انجلو، "شرطة بوليرو" تأليف: ان فونتين، "تكرار كميل" تأليف: نويمي لفوفسكي، "آفا" تأليف: ليا ميسيوس"نحيف" تأليف: باتريك لوكونت، "الأب" تأليف: فلوريان زيلر (حاصل على جائزتي أوسكار وعرض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي)، كما ترأس جان لويس أيضا مسرحين في باريس، هما مسرح "ماثيورينز" ومسرح "إدوارد الثامن، وفي رصيده حوالي 60 عملًا مسرحيًا.
جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة، وتشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.










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