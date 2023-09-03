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راغب علامة يحيى ثانى حفلات جولته بأمريكا في ديترويت.. الليلة

9/3/2023 9:21:32 AM
(MENAFN- Youm7) يحيى النجم اللبنانى راغب علامة ثانى حفلات جولته الغنائية في أمريكا، اليوم السبت، في ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد نجاح حفله الأول الذى أحياه في واشنطن وحضره عدد كبير من جمهوره من مختلف الجنسيات.

وتألق النجم راغب علامة خلال حفله بمهرجان العلمين بعدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة، منها: "بعشقك والحب الكبير وتعاليلي وفي كتير حلوين وقلبي عشقها ونسيني الدنيا وأنا اسمي حبيبك وافتكرك وأنت ناسيني وطب ليه كده"، ورفع شعار كامل العدد.

ووجه النجم راغب علامة التحية للشاعر هانى عبد الكريم خلال حفله بمهرجان العلمين، وقال: "هاني كتبلي أغنية صعب تغيب عن عيني من أجمل اغاني حياتي، وارتدي راغب خلال الحفل نضارة ولوك جديد".

وقال النجم راغب علامة، خلال صعوده على المسرح بمهرجان العلمين، إنه يشكر الشركة المتحدة على مجهودها في المهرجان، ويسعدني أن أكون وسط جمهوري وهنغني كل حاجة جديدة وقديمة.


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