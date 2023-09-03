وفى تصريحات لموقع بريبارت نيوز، قال مكارثى، إن فتح تحقيق العزل أمر خطير، ولن يتعامل معه الجمهوريون فى مجلس النواب باستهانة أو يستخدمونه لأغراض سياسية، فالشعب الأمريكى يستحق الاستماع إليه فى هذا الشأن من خلال نوابهم المنتخبين، ولو تم المضي قدما فى تحقيق العزل، فإنه سيحدث من خلال تصويت داخل مجلس نواب الأمة، وليس من خلال إعلان شخص ما.

وقالت شبكة فوكس نيوز إن موقف مكارثى يمثل ابتعادا عن موقف سابقته نانسى بيلوسى، فى تعاملها مع تحقيق العزل الأول للرئيس السابق دونالد ترامب. ففي عام 2019، تحركت بيلوسى بمفردها لتعلن أن مجلس النواب سيجرى تحقيق عزل للرئيس ترامب بعد الجدل الذى أثاره مكالمته الشهيرة مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.

وقالت بيلوسى فى 24 سبتمبر 2019، إن الرئيس ترامب اعترف بأنه طلب من رئيس أوكرانيا اتخاذ إجراءات، والتي سيستفيد منها سياسيا. ومن ثم، فإنها تعلن أن مجلس النواب سيمضى قدما فى تحقيق عزل رسمي، ووجهت اللجان الست بالمجلس للمضى قدما فى تحقيقاتها تحت هذه المظلة. وتابعت قائلة إنه يجب محاسبة الرئيس، وأن لا أحد فوق القانون.

وفى البداية، رفض البيت الأبيض فى إدارة ترامب التعاون مع التحقيقات، وأثار المخاوف أن المجلس بأكمله لم يصوت لبدء التحقيق. وبعد أسبوعين، فوض مجلس النواب بتحقيق العزل بتأييد 232 مقابل رفض 196.







