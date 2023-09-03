وأوضحت الصحيفة أن أكثر من 150 مدرسة اضطرت إلى الإغلاق جزئيًا أو كليًا هذا الأسبوع بعد الكشف الكبير عن الخرسانة المتهالكة.

وطالب حزب العمال بإجراء مراجعة عاجلة لتعامل الحكومة مع المخاوف القائمة منذ فترة طويلة بشأن الخرسانة الخلوية المسلحة (Raac).

وقالت النائبة العمالية ميج هيلير، التي ترأس لجنة الحسابات العامة، إن الخرسانة الخلوية كان "قمة جبل الجليد" فيما يتعلق بقضايا الصيانة داخل المدرسة.

وقالت في مقالتها لصحيفة التايمز إن حالة بعض المباني العامة كانت "متدهورة بشكل يدعو للاندهاش".

وتساءلت عن سبب "ترك الوضع يتدهور لفترة طويلة"، وقالت لراديو تايمز: "في كل من المدارس والمستشفيات، لم يكن هناك ما يكفي من المال للذهاب إلى المباني والمعدات".

وقالت إن تكاليف حل المشكلات - استخدام الدعائم لدعم الهياكل القائمة وإجراء المسوحات في المناطق المتضررة - كانت "مذهلة ومهدرة عندما تفكر في المشكلات التي تواجهها هيئة الخدمات الصحية الوطنية في الوقت الحالي. تكلفة القيام بذلك هائلة. نحن نتحدث عن ملايين الجنيهات.

وأوضحت الصحيفة أن الخرسانة الخلوية المسلحة، وهي مادة بناء خفيفة الوزن، كانت تستخدم بشكل شائع في شكل ألواح في تشييد المباني العامة من الخمسينيات إلى منتصف التسعينيات. ويقدر أن عمره يصل إلى 30 عامًا، والعديد من الهياكل قد تجاوزت هذا العمر الآن.

وقال كريس جوديير، أستاذ هندسة ومواد البناء في جامعة لوبورو، إن "حجم المشكلة أكبر بكثير من المدارس".

وقال ماثيو بيات، رئيس معهد المهندسين الإنشائيين، إن أي مباني شاهقة ذات أسقف مسطحة تم بناؤها بين أواخر الستينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي يمكن أن تحتوي على هذه الخرسانة.



