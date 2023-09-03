

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) أن هذا الإعلان يأتي بعد مرور يومين على دعوة جزر سولومون لأستراليا إلى تمديد تواجد قوات الشرطة بالبلاد والذي كان من المقرر أن ينتهي في ديسمبر القادم.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية - في بيان - إن أستراليا هي الشريك الأمني ​​الرئيسي لجزر سولومون، مضيفا أن قوات الشرطة الأسترالية ستعمل جنبا إلى جنب مع ضباط من فيجي ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة.



وأضاف البيان "بناء على طلب حكومة جزر سولومون، مددت أستراليا مساهمتها في قوة المساعدة الدولية بالجزر حتى يونيو 2024 للمساعدة في تأمين الانتخابات العامة الوطنية".



ومن المتوقع أن يحضر دورة ألعاب المحيط الهادئ أكثر من 5000 رياضي من أكثر من عشرين دولة .. وقد قامت الصين ببناء ملاعب وأماكن أخرى.



يشار إلى أن الصين قد كثفت من تمويلها للبنية التحتية في جزر سولومون بعد أن قام رئيس الوزراء ماناسيه سوجافاري بتحويل الاعتراف الدبلوماسي من تايوان إلى بكين في عام 2019.