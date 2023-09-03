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فراعنة الاسكواش يسطرون المجد بـتيجان الملوك أمام برج إيفل.. صور

9/3/2023 9:21:31 AM
(MENAFN- Youm7) واصل نجوم الاسكواش المصري هيمنتهم على اللعبة، بعد الأداء المميز الذى قدموه في بطولة باريس، التي أقيمت بالعاصمة الفرنسية أمام أحد أهم المعالم السياحية في العالم وهو برج إيفل، كأول بطولة بلاتينيوم تقام فى فرنسا منذ قرابة الـ30 عاماً.
ونجحت البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، في حصد لقب السيدات، وفازت نور الشربيني على مواطنتها نوران جوهر في المباراة النهائية بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-4, 11-8, 11-5، بهذا الفوز تستعيد نور الشربيني صدارة التصنيف العالمي بعد تغلبها على المصنفة الأولى، وتتويجها بأول بطولة بلاتينيوم في الموسم الجاري.
كما فاز البطل المصري علي فرج في المباراة النهائية على البيروفي دييجو إلياس المصنف الثاني عالمياً بنتيجة 3-1، فى مباراة استغرقت 61 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 2-11, 13-11, 11-1, 11-9، وبهذا الفوز يحتفظ علي فرج بتواجده على عرش التصنيف العالمي مبتعدا عن دييجو إلياس أقرب منافسيه.
وشهدت مراسم تتويج الثنائي المصري وتسليم الدروع داخل الملعب الزجاجي، تقليداً جديداً، بمنح كل من، علي فرج ونور الشربيني، تاجا صمم خصيصاً لهذا الحدث.

على فرج

لاعبو الاسكواش

نور الشربينى

نور و على

الشربينى وفرج

تتويج فرج



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