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الجزيرى يشارك فى تدريبات الزمالك وأوسوريو يجتمع بمعاونيه

9/3/2023 9:21:31 AM
(MENAFN- Youm7) شارك التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وأدى الجزيري الحصة التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل كامل خلال المران الصباحي اليوم الأحد.



وخضع الجزيري
لقياسات طبية وبدنية في وقت سابق تحت إشراف الجهاز الطبي، عقب وصوله إلى القاهرة الجمعة الماضي قادمًا من تونس بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها، ولم يشارك في تدريب الأمس.



ويواصل الزمالك تدريباته خلال الفترة الحالية استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.



ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية غدا الاثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.



وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض
مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي .



فى سياق متصل، عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اجتماعًا مع معاونيه، على هامش المران الصباحي اليوم، وتناقش أوسوريو مع
معاونيه خلال الاجتماع في بعض الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع للاعبين، و بعض الأفكار الفنية و الخططية في إطار الاستعداد للفترة المقبلة.



وأدى لاعبو الزمالك، حصة تأهيلية و بدنية قوية على هامش المران وتم تقسيم الحصة التأهيلية و البدنية إلى عدة فقرات متنوعة، تضمنت فقرة باستخدام أدوات التأهيل المخصصة لذلك، وفقرة تدريبات بالكرة اعتمد خلالها الجهاز الفني على زيادة معدلات المرونة و الرشاقة البدنية للاعبين .



و تولى علاء رجب مخطط الأحمال قيادة هذه الفقرة وحرص على منح اللاعبين التعليمات بشكل مستمر، وقام مدحت عبد الهادي المدرب العام بمتابعة الفقرة البدنية.







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