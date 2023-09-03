Monday, 04 September 2023 08:59 GMT

منتخب السلة يغادر الفلبين فى طريق العودة للقاهرة بعد المشاركة بكأس العالم

9/3/2023 9:21:31 AM
(MENAFN- Youm7) تغادر بعثة منتخب السلة رجال، بقيادة روى رانا المدير الفني، الفلبين عائدة إلى القاهرة، مساء اليوم، بعد المشاركة فى بطولة كأس العالم، والتى نجح المنتخب خلالها فى الصعود إلى الملحق العالمى المؤهل إلى أولمبيا باريس 2024 .

وأنهى منتخب مصر الأول لكرة السلة مشاركته فى كأس العالم، بالخسارة أمام نيوزيلندا بنتيجة 88-86،
حيث التقى المنتخب مع نيوزيلندا أمس، السبت، فى آخر مبارياته بالمرحلة الترتيبية من بطولة كأس العالم.

ورغم انتهاء الفترة الأولى بتقدم الفراعنة بنتيجة 25-22، إلا أن منتخب نيوزيلندا نجح في العودة خلال الفترة الثانية، وأنهاها لصالحه بنتيجة 47-35 وحاول منتخب مصر تقليص الفارق فى الشوط الثاني، ولكن نيوزيلندا أنهت الفترة الثالثة في المقدمة بنتيجة 68-61، قبل أن يواصل تفوقه في الفترة الرابعة التي أنتهت لصالحه بنتيجة 88-86.

هذه النتيجة ضمن منتخب مصر المشاركة بشكل رسمي فى الملحق المؤهل إلى أولمبياد باريس 2024، والذي سيضم 24 منتخبًا يتأهل منهم 4 منتخبات إلى الأولمبياد.


MENAFN03092023000132011024ID1107000572

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث