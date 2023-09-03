وأنهى منتخب مصر الأول لكرة السلة مشاركته فى كأس العالم، بالخسارة أمام نيوزيلندا بنتيجة 88-86،

حيث التقى المنتخب مع نيوزيلندا أمس، السبت، فى آخر مبارياته بالمرحلة الترتيبية من بطولة كأس العالم.

ورغم انتهاء الفترة الأولى بتقدم الفراعنة بنتيجة 25-22، إلا أن منتخب نيوزيلندا نجح في العودة خلال الفترة الثانية، وأنهاها لصالحه بنتيجة 47-35 وحاول منتخب مصر تقليص الفارق فى الشوط الثاني، ولكن نيوزيلندا أنهت الفترة الثالثة في المقدمة بنتيجة 68-61، قبل أن يواصل تفوقه في الفترة الرابعة التي أنتهت لصالحه بنتيجة 88-86.

هذه النتيجة ضمن منتخب مصر المشاركة بشكل رسمي فى الملحق المؤهل إلى أولمبياد باريس 2024، والذي سيضم 24 منتخبًا يتأهل منهم 4 منتخبات إلى الأولمبياد.