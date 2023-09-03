تعرّف على برنامج الأهلي فى النمسا اليوم بعد انتهاء الراحة

وجاء قرار مارسيل كولر لمنح اللاعبين قسطاً من الراحة، بعد التدريبات القوية التي خاضها الفريق منذ وصوله النمسا الاثنين الماضي من أجل خوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني برنامج الفريق اليوم، الأحد، في إطار المعسكر الإعدادي، حيث يبدأ اللاعبون تناول وجبة الإفطار فى التاسعة صباحًا بتوقيت النمسا «العاشرة بتوقيت القاهرة».

وبعدها يتجه اللاعبون لبدء المران الصباحي في العاشرة والنصف بتوقيت النمسا «الحادية عشرة والنصف بتوقيت القاهرة»، ثم يعود اللاعبون بعد ذلك لتناول وجبة الغداء في الثانية عشرة والنصف بتوقيت النمسا «الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة».

ويختتم الأهلي برنامجه اليوم، الأحد، بتناول وجبة العشاء فى الثامنة مساء بتوقيت النمسا «التاسعة بتوقيت القاهرة»، بعدها يتجه اللاعبون إلى الغرف المخصصة لهم فى فندق الإقامة.