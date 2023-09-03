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حمدى النقاز يجتمع مع مسئولى الإسماعيلى لحسم ملف المستحقات

9/3/2023 9:21:31 AM
(MENAFN- Youm7) يعقد التونسى حمدى النقاز لاعب النادى الإسماعيلى جلسة مع مسئولي القلعة الصفراء لتوقيع إقرار الموافقة على خصم 50% من مستحقاته لدى النادى، لدعمه فى الأزمة المالية التي تعانى منها القلعة الصفراء فى الآونة الأخيرة.

ووافق كل نجوم الإسماعيلى على التنازل عن نصف مستحقاتهم المتأخرة لمساندة
النادى
لعبور هذه المحنة، وعلى رأسهم باسم مرسى وأحمد عادل عبد المنعم وعماد حمدى وعمر الوحش .

وانتهت أزمة تأشيرة حمدى النقاز والتي تسببت في غيابه عن فترة طويلة من فترة الإعداد للموسم الجديد، قبل أن ينجح مسئولو الإسماعيلى فى إنهاء الأزمة وعودة اللاعب للقاهرة السبت الماضى.

وأعلن شادى موسى، وكيل أعمال التونسى حمدى النقاز لاعب الإسماعيلى، تراجعه عن فسخ تعاقده مع الدراويش وموافقته على خصم 50% من مستحقاته لدى النادى لدعمه فى الأزمة التى يمر بها بالفترة الأخيرة.

وقال شادى موسى، وكيل أعمال حمدى النقاز، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "حمدى النقاز وافق على التنازل على 50% من مستحقاته لدى الإسماعيلى ورحب باستكمال تعاقده مع النادى تقديراً لجماهيره العريضة وفى ظل وجود قيادة فنية جديدة تتيح له الفرصة للمشاركة مع الفريق الأصفر فى الموسم الجديد".



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