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جيسيكا ألبا مع زوجها فى كاليفورنيا للمرة الأولى بعد غياب

9/3/2023 9:21:31 AM
(MENAFN- Youm7) ارتدى الثنائى جيسيكا ألبا وزوجها كاش وارن زيًا بلون واحد مؤخرًا حينما طغى اللون البني على إطلالتهما في كاليفورنيا هذا الأسبوع، وهما يتجولان حول بيفرلي هيلز، بجوار المتاجر الراقية الذي يشتهر بها الحي.

وهي المرة الذى يظهر فيها الثنائى سويًا بعد فترة من الغياب عن الظهور سويًا مثلما وصفت التقارير مثلما ذكر الديلى ميل.


البا وزوجها يحمل جاكت بني أيضاً

وتنشغل جيسيكا ألبا خلال الفترة الحالية بمشاريعها الخاصة فى مجال الدعاية لخطوط التجميل الخاصة بها، حيث تعتبر من أوائل النجوم الذين دخلوا مجال العناية بالبشرة.

وبعد النجاح الكبير الذى حققته فى عالم التمثيل والسينما، أطلقت جسيكا ألبا عام 2012، مجموعة The Honest Company أى الشركة الصادقة، وهى عبارة عن سلع منزلية للمستهلكين خالية من المواد الصناعية وحفاضات الأطفال بالإضافة إلى منتجات للعناية ببشرة الجسم، هى شابة ناجحة جدًا وتبلغ ثروتها ما يعادل الـ 340 مليون دولار.

كما ابتكرت الممثلة جيسيكا ألبا شركة
تقدم منتجات صديقة للبيئة للأمهات وحديثي الولادة، ولم تكتفى بذلك بل ضغطت من أجل تعديل التشريع لتعديل قانون مراقبة المواد السامة لعام 1976.




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