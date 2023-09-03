ووقع آخر اقتحام مزعوم للمنزل فى 23 أغسطس الماضى، عندما وصل المتسلل إلى الفناء الخلفي لمنزلها قبل أن تتم ملاحظته ويلوذ بالفرار، وبعد يومين ذهبت باريس إلى المحكمة وبدأت محاولتها الحالية للحصول على أمر تقييدي ضد الرجل المعني.

تقول مصادر إنفاذ القانون، إنه بعد يومين من تقديمها الطلب، وصل رجل إلى منزلها وسار إلى بابها الأمامي بينما كانت خارج المنزل، فيما تؤكد باريس أن مشاكلها مع مطاردها المزعوم تعود إلى ديسمبر 2019 على الأقل، عندما تدعي أنه بدأ في إرسال رسائل غير مرحب بها إليها.

وفقًا لـ باريس، فإن ظهور الرجل المجهول فى ممتلكاتها جعلها متوترة من تزايد ثقته بنفسه وتأزمها من البقاء بمفردها في المنزل، حيث إنها تريد الآن منعه من الاتصال بها عبر الإنترنت، وأن يُطلب منه البقاء على بعد 100 ياردة على الأقل من شخصها أو منزلها أو سيارتها أو أي مكان تؤدي فيه أعمالها.

أثناء اقتحام المنزل الذي تم الإبلاغ عنه في 23 أغسطس، لم تكن باريس نفسها في المنزل، لكن صديقة لها كانت تقيم في العقار علمت بالتعدي، حسبما أبلغت مصادر إنفاذ القانون.