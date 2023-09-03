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وليد توفيق: شعب مصر عظيم.. واستمتعت بوجودى فى مهرجان القلعة

9/3/2023 9:21:30 AM
(MENAFN- Youm7) أعرب النجم اللبناني وليد توفيق عن سعادته لنجاح حفله الأخير بمحكى القلعة ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء. وقال توفيق فى تصريح لـ"اليوم السابع"، "جمهور مصر العظيم كان واحشنى وكنت متشوق للقائه بعد طول غياب، منها لله الكورونا اللى ابعدتنى عن شعب مصر العظيم، الجمهور المصرى ذواق ومضياف وأشكرهم على حسن استقبالهم وتفاعلهم فى الحفل".

وأضاف وليد توفيق، "بصراحة استمتعت بوجودى ضمن مهرجان القلعة الذى أعتبره قيمة فنية كبيرة وتشرفت بالمشاركة به، وأتمنى أن أشارك فيه كل عام".


وليد توفيق ويعد مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء من تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.
وقال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، "إن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 تم تطويره ليتخذ شكلاً جديدًا يهدف الى تقديم ألوان إبداعية جادة تناسب أذواق مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية".
وأضاف رئيس الأوبرا، "إن الفعاليات تشهد مشاركات أولى لعدد من الفنانين المصريين والعرب إضافة إلى ثنائيات غنائية متنوعة وظهور لعدد من نجوم التسعينيات"، مشيرًا إلى أن عدد الفعاليات هذا العام يصل إلى 45 حفلاً، حيث يقام حفلان متتاليان على مسرح المحكى إلى جانب حفل يستضيفه مسرح خارجى تم استحداثه وإعداده لاستقبال الجمهور أثناء الدخول".
وتابع الدكتور خالد داغر، "تم وضع 5000 مقعد لضيوف الفعاليات إلى جانب شاشات ضخمة لنقل العروض تيسيرًا على الجمهور".
وأوضح أن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء من التظاهرات الراسخة واحد أهم المحافل التى تنظمها وزارة الثقافة ومنذ ميلاده عام 1990 نجح فى تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفني.
وتشمل فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 عروضًا لكل من: عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، منى بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبد العزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

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