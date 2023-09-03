(MENAFN- Youm7) الكبسة مع لحم البق
سهلة وشهية جدًا، وهي طبق فريد من نوعه في العالم العربي، وتشتهر به المملكة العربية السعودية كطبق رئيسي في الحفلات والولائم، تُعرف بأنها وجبة في وعاء واحد، في السطور التالية نقدم طريقة عمل
الكبسة السعودى باللحم والمكسرات.
الكبسة بالحم إليك طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم والمكسرات: المكونات
- 2 كوب أرز بسمتي
- 500 جرام لحم غنم أو لحم دجاج مقطع إلى قطع صغيرة
- 1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة
- 4 فصوص ثوم مهروسة
- 2 ملعقة كبيرة زبدة
- 1/2 ملعقة صغيرة مسحوق الكركم
- 1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
- 1/2 ملعقة صغيرة بهار حر
- ملح حسب الذوق
- القليل من الزعفران المنقوع في ماء دافئ "للتزيين"
- 1/4 كوب لوز مقشر ومحمص
- 1/4 كوب صنوبر محمص
- 1/4 كوب فستق محمص
- 2 ملاعق كبيرة زبيب
كبسة سعودى الخطوات
1. قومي بغسل الأرز جيدًا واتركيه في الماء البارد لمدة 30 دقيقة. ثم صفّيه واتركيه جانبًا.
2. في قدر كبير، قومي بتسخين الزبدة على نار متوسطة. أضيفي البصل المفروم والثوم المهروس وقلبيهما حتى يصبحان ذهبيين ورائحة البصل مميزة.
3. أضيفي قطع اللحم إلى القدر وقلبيها حتى تحتفظ بلونها الطبيعي.
4. أضيفي مسحوق الكركم والبهارات المشكلة والملح وقلبي المكونات جيدًا حتى يتوزع التوابل بالتساوي.
5. قومي بإضافة الماء الساخن إلى القدر حتى يغطي اللحم تمامًا. ثم قومي بتغطية القدر واتركيه على نار هادئة لينضج اللحم حوالي ساعة أو حتى يصبح لحم الغنم ناعمًا ومتساقطًا.
6. بعد طهي اللحم، قومي بنقله من القدر إلى طبق تقديم واتركيه جانبًا.
7. في نفس القدر، قومي بتسخين قليل من الزبدة وأضيفي الأرز المصفى. قلبي الأرز لبضع دقائق حتى يتشرب الزبدة وتصبح حبة الأرز شفافة.
8. أضيفي الماء الساخن إلى القدر بكمية مضاعفة مع توابل الأرز المفضلة لديك مثل القرفة والهيل والزعفران. قومي بالتقليب المرة الأولى ثم اترك الأرز على نار متوسطة ليغلي.
9. بمجرد أن يبدأ الأرز في الغليان، قلبيه مرة أخرى ثم قومي بتقليل الحرارة إلى أدنى درجة ممكنة، واستخدمي ورقة القماش النظيفة وضعيها على فوهة القدر وضعي الغطاء فوقها. هذا يساعد في تشكيل بخار داخل القدر ويساعد على طهي الأرز بشكل متساوٍ ومنع تكتله.
10. اتركي الأرز لمدة 20-25 دقيقة حتى ينضج.
11. بعد طهي الأرز، اتركيه ليبرد لبضع دقائق، ثم قلبيه برفق باستخدام شوكة لتفريق حبات الأرز.
12. قبل التقديم، قومي بتزيين الأرز بالمكسرات المحمصة مثل اللوز والصنوبر والفستق، وأيضًا يمكنك إضافة الزبيب المنقوع في الماء الدافئ.
13. قومي بتقديم اللحم المطهو بجانب الأرز المزين واستمتعي بتناول الكبسة السعودية الشهية.
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