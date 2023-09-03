طريقة عمل الكبسة السعودى باللحم والمكسرات

- 2 كوب أرز بسمتي

- 500 جرام لحم غنم أو لحم دجاج مقطع إلى قطع صغيرة

- 1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة

- 4 فصوص ثوم مهروسة

- 2 ملعقة كبيرة زبدة

- 1/2 ملعقة صغيرة مسحوق الكركم

- 1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

- 1/2 ملعقة صغيرة بهار حر

- ملح حسب الذوق

- القليل من الزعفران المنقوع في ماء دافئ "للتزيين"

- 1/4 كوب لوز مقشر ومحمص

- 1/4 كوب صنوبر محمص

- 1/4 كوب فستق محمص

- 2 ملاعق كبيرة زبيب

1. قومي بغسل الأرز جيدًا واتركيه في الماء البارد لمدة 30 دقيقة. ثم صفّيه واتركيه جانبًا.

2. في قدر كبير، قومي بتسخين الزبدة على نار متوسطة. أضيفي البصل المفروم والثوم المهروس وقلبيهما حتى يصبحان ذهبيين ورائحة البصل مميزة.

3. أضيفي قطع اللحم إلى القدر وقلبيها حتى تحتفظ بلونها الطبيعي.

4. أضيفي مسحوق الكركم والبهارات المشكلة والملح وقلبي المكونات جيدًا حتى يتوزع التوابل بالتساوي.

5. قومي بإضافة الماء الساخن إلى القدر حتى يغطي اللحم تمامًا. ثم قومي بتغطية القدر واتركيه على نار هادئة لينضج اللحم حوالي ساعة أو حتى يصبح لحم الغنم ناعمًا ومتساقطًا.

6. بعد طهي اللحم، قومي بنقله من القدر إلى طبق تقديم واتركيه جانبًا.

7. في نفس القدر، قومي بتسخين قليل من الزبدة وأضيفي الأرز المصفى. قلبي الأرز لبضع دقائق حتى يتشرب الزبدة وتصبح حبة الأرز شفافة.

8. أضيفي الماء الساخن إلى القدر بكمية مضاعفة مع توابل الأرز المفضلة لديك مثل القرفة والهيل والزعفران. قومي بالتقليب المرة الأولى ثم اترك الأرز على نار متوسطة ليغلي.

9. بمجرد أن يبدأ الأرز في الغليان، قلبيه مرة أخرى ثم قومي بتقليل الحرارة إلى أدنى درجة ممكنة، واستخدمي ورقة القماش النظيفة وضعيها على فوهة القدر وضعي الغطاء فوقها. هذا يساعد في تشكيل بخار داخل القدر ويساعد على طهي الأرز بشكل متساوٍ ومنع تكتله.

10. اتركي الأرز لمدة 20-25 دقيقة حتى ينضج.

11. بعد طهي الأرز، اتركيه ليبرد لبضع دقائق، ثم قلبيه برفق باستخدام شوكة لتفريق حبات الأرز.

12. قبل التقديم، قومي بتزيين الأرز بالمكسرات المحمصة مثل اللوز والصنوبر والفستق، وأيضًا يمكنك إضافة الزبيب المنقوع في الماء الدافئ.

13. قومي بتقديم اللحم المطهو بجانب الأرز المزين واستمتعي بتناول الكبسة السعودية الشهية.

